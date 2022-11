Βρετανία: Ο πρώην υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ δήλωσε συμμετοχή σε ριάλιτι στη ζούγκλα

Το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του Ματ Χάνκοκ, του πρώην υπουργού Υγείας που ηγήθηκε της διαχείρισης της πανδημίας της Covid-19 στη Βρετανία, αφού δήλωσε συμμετοχή για το τηλεοπτικό ριάλιτι σόου «I’m a Celebrity Get Me Out of Here» που γυρίζεται στη ζούγκλα.