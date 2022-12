Warhammer 40K: Τι (λέγεται ότι) ετοιμάζει ο Χένρι Κάβιλ αφού άφησε Superman και Witcher

Τι εστί Warhammer 40K

Όσοι δεν έχουν ασχοληθεί με τον χώρο των «geek χόμπι» (ο οποίος μπορεί κάποτε να εθεωρείτο ότι ήταν για «λίγους και περίεργους», αλλά στην εποχή που το Game of Thrones και το Lord of the Rings είναι franchises γνωστά σε όλους ανέρχεται ταχύτατα) είναι μάλλον δύσκολο να γνωρίζουν τι είναι το 40Κ ακριβώς, αλλά είναι πολύ πιθανό να έχει πάρει το μάτι των περισσότερων κάποια στιγμή, σε βιτρίνες παιχνιδιών με επιτραπέζια κλπ, εντυπωσιακές στρατιές από άρτια βαμμένες, με απίστευτη προσοχή στη λεπτομέρεια, μινιατούρες.

Ο κόσμος του 40Κ είναι πιθανότατα το πιο ισχυρό του σημείο, καθώς πρόκειται για ένα setting που έχει εξελιχθεί σε απίστευτο βάθος ανά τις δεκαετίες. Θα μπορούσαν να γραφτούν πολλές σελίδες για αυτόν- σε μια απόπειρα να το συνοψίσουμε, θα πούμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σκοτεινό, μακρινό μέλλον (το έτος 40.000, όπως υποδηλώνει το ίδιο το όνομα του παιχνιδιού), «όπου υπάρχει μόνο πόλεμος» (in the grim darkness of the far future there is only war, όπως είναι και η εμβληματική φράση του 40Κ) και η επιστημονική φαντασία (διαστημόπλοια, ενεργειακά όπλα κλπ) συναντά το fantasy (δαίμονες, μαγείες, τέρατα, σπαθιά, θεοί κλπ).