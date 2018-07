WIND Fiber to the Home: Φέρνει την Οπτική ίνα στο σπίτι

Σύνδεση Fiber to the Home προσφέρει η WIND στα νοικοκυριά μέσω του δικτύου νέας γενιάς

WIND Fiber Plus υπηρεσίες με ταχύτητες 100/ 200 Mbps και δυνατότητα ως 1 Gbps

Επιδότηση μέσω της δράσης Superfast Broadband του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Το δίκτυο οπτικών ινών νέας γενιάς WIND Fiber φέρνει τη σύνδεση στο Internet με υπέρ υψηλές ταχύτητες ως το σπίτι του καταναλωτή χάρη στην τεχνολογία Fiber To The Home (FTTH). Την απόλυτη εμπειρία Internet μέσω της υπηρεσίας WIND Fiber Plus μπορούν να αποκτήσουν σε τιμή προσφοράς με επιδότηση, οι δικαιούχοι της δράσης Superfast Broadband του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αποκτώντας το ειδικό κουπόνι στο www.sfbb.gr.

Οι υπηρεσίες WIND Fiber Plus με ταχύτητες 100/ 200 Mbps και δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps μέσω της τεχνολογίας FTTH είναι ήδη διαθέσιμες στην Καλαμάτα, την πρώτη πόλη στην Ελλάδα που συνδέθηκε στο Internet του αύριο μέσω του δικτύου οπτικών ινών της WIND, από το καλοκαίρι του 2017.

Χάρη στις εντατικές επενδύσεις της WIND για την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών σε επιλεγμένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, οι υπηρεσίες WIND Fiber Plus μέσω της τεχνολογίας FTTH θα είναι σύντομα διαθέσιμες και σε περιοχές της Λάρισας καθώς και στον Δήμο Αθηναίων.