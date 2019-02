Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019, από τις 10.00 έως τις 17.00, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Women On Top πραγματοποιεί επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο “Women On Top in Business 2019: Ισότητα, από τη θεωρία στην πράξη” για το σχεδιασμό καινοτόμων αλλά υλοποιήσιμων πλάνων με στόχο την ισότιμη συμμετοχή, εκπροσώπηση και μεταχείριση των γυναικών στο εταιρικό περιβάλλον της Ελλάδας και προσκαλεί στελέχη επιχειρήσεων, δημοσιογράφους, αλλά και εργαζόμενους άντρες και γυναίκες να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτήν.

Η ισότητα στην αγορά εργασίας και ο ρόλος της οργανωσιακής κουλτούρας και των εταιρικών πολιτικών σε αυτήν έχει αναδειχτεί, τα τελευταία χρόνια, σε μείζον θέμα διεθνώς, χωρίς ωστόσο η συζήτηση αυτή να έχει επιφέρει αξιοσημείωτες αλλαγές στα ποσοστά συμμετοχής, εκπροσώπησης και διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μέσα στο εταιρικό περιβάλλον.

Παρότι αρκετές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον τόσο τους κινδύνους που εγκυμονεί η μη αντιμετώπιση των έμφυλων ανισοτήτων,, όσο και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από την εξάλειψη των διακρίσεων και την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών, πολλές από αυτές δεν διαθέτουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία που θα τους επέτρεπαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να σχεδιάσουν υλοποιήσιμα πλάνα για την εφαρμογή πολιτικών ισότητας σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς τους.

Αυτή τη δυσκολία αναγνωρίζει και έρχεται να αντιμετωπίσει φέτος με την ετήσια ημερίδα του το Women On Top.

Aφού το 2018 απαντήσαμε στο “γιατί” της ισότητας στην εργασία, ήρθε η στιγμή να δούμε πώς αυτή γίνεται πράξη μέσα στην καθημερινότητα μιας επιχειρήσης.



Μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι προσομείωσης και με όχημα συγκεκριμένα case studies, αλλά και best practices από τις εταιρείες-υποστηρικτές της ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν πάνω σε 6 άξονες-κλειδιά που καθορίζουν το πόσο ενεργά επενδύει μια επιχείρηση στην ισότητα των φύλων.



Στη διάρκεια της ημέρας και με την καθοδήγηση των ειδικευμένων συνεργατών του Women On Top, θα κληθούν, μέσα στις ομάδες τους, να σχεδιάσουν στρατηγικές, εργαλεία και λύσεις που θα κάνουν τον στόχο της ισότητας κάτι παραπάνω από θεωρία: ένα καινοτόμο αλλά υλοποιήσιμο πλάνο από πρακτικά και συγκεκριμένα βήματα, κατάλληλο για τον προοδευτικό και υπεύθυνο εργοδότη που αναζητά η νέα γενιά ταλέντων.



Οι 6 άξονες-κλειδιά για την ισότητα στις επιχειρήσεις



Ασυνείδητη προκατάληψη | Πώς τα στελέχη διαχειρίζονται την

επίδραση των έμφυλων στερεοτύπων στις ομάδες τους



Σεξουαλική παρενόχληση | Συστήματα πρόληψης και διαχείρισης



Προσλήψεις και εξέλιξη | Σχεδιασμός και διασφάλιση ίσων ευκαιριών και ανταμοιβών



Επικοινωνία | Εργοδοτικό προφιλ, προωθητικές ενέργειες & αντιμετώπιση κρίσεων



Συμφιλίωση επαγγελματικής-προσωπικής ζωής | Στρατηγικές και εργαλεία για την ισορροπία όλων



Υποστήριξη εργαζόμενων γονέων | Υποδομές και παροχές για την φροντίδα και απασχόληση των παιδιών

Το πρόγραμμα



10.00-10.45 Άφιξη και εγγραφές



10.45-11.00 Καλωσόρισμα



11.00-14.00 Ομάδες εργασίας: Δημιουργία πλάνων δράσης σε 6 άξονες-κλειδιά για την ισότητα στις επιχειρήσεις



14.00-15.00 Lunchbreak | Networking



15.00-16.30 Παρουσίαση των πλάνων δράσης στην ολομέλεια της ημερίδας



16.30-17.00 Παρουσίαση του προγράμματος WoT in Business και κλείσιμο

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο φιλόξενο χώρο και με την ευγενική χορηγία του HIGGS, Bίκτωρος Ουγκώ 15, Μεταξουργείο, 104 37.

Με την υποστήριξη των Παπαστράτος, Microsoft Hellas, Commit.

Mπορείτε να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα και τους ομιλητές εδώ και να εξασφαλίσετε τη θέση σας συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν αλλά οι θέσεις είναι αυστηρά περιορισμένες.

Στο τέλος της ημερίδας θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής, ενώ σε όλη τη διάρκειά της θα παρέχεται δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά των συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες: info@womenontop.gr