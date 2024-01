X-65: Πειραματικό αεροσκάφος που θα πετά διαφορετικά από κάθε άλλο αεροπλάνο στην ιστορία

«Το Χ-65 είναι ένα αεροσκάφος επίδειξης τεχνολογίας και το ξεχωριστό, σαν διαμάντι σχήμα των φτερών του είναι σχεδιασμένο να μας βοηθά να μεγιστοποιήσουμε αυτά που μπορούμε να μάθουμε για το AFC σε πλήρους κλίμακας, πραγματικού κόσμου δοκιμές» είπε ο Ρίτσαρντ Βλέτσιεν, υπεύθυνος προγράμματος της DARPA για το πρόγραμμα CRANE (Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors).