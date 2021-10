X-terra Greece: Αναδεικνύοντας τις ομορφιές της Βουλιαγμένης

8th XTERRA Greece Off Road Triathlon 1

Ο λόγος για το 8ο XTERRA Greece Off Road Triathlon/Aquathlon & O.W.S. Challenge που επέστρεψε στη Βουλιαγμένη το Σαββατοκύριακο που πέρασε, μετά από 18 μήνες αναγκαστικής απουσίας λόγω της υγειονομικής κρίσης ω.

Εμπειρίες στην φύση, αθλητικό ιδεώδες και ανάδειξη τριαθλητών παγκόσμιας κλάσης

Το XTERRA Greece, ο διεθνής αγώνας Off Road Τριάθλου , που συνδιοργανώνεται από την XTERRA Greece - TRIMORE και το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προσέφερε εμπειρίες στη φύση και ανέδειξε σημαντικούς τριαθλητές παγκόσμιας κλάσης, ενώ ταυτόχρονα έδωσε την ευκαιρία σε νέα ταλέντα του αθλητισμού να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους.

Ποιοι πήραν πρόκριση για τους τελικούς στην Χαβάη

Και για την οικογένεια

Ο μοναδικός αγώνας Off Road Τριάθλου στην Ελλάδα

Ο Race Director της TRIMORE - XTERRA Greece - ISOMAN Hellas, Κωνσταντίνος Μητρόπαπας, επικεφαλής TRIMORE Multisport TOUR, δήλωσε σχετικά με τη διοργάνωση: «Το XTERRA Greece είναι πλέον ένας παγκόσμιος αθλητικός θεσμός, ο οποίος αποτελεί πόλο έλξης των κορυφαίων αθλητών του Off Road Τριάθλου στον πλανήτη. Κάθε χρόνο έχουμε την τύχη να απολαμβάνουμε τις προσπάθειες εκείνων οι οποίοι στο τέλος διακρίνονται στη Χαβάη. Παρόλο που ακόμη αποτελεί τον μοναδικό αγώνα Off Road Τριάθλου στην Ελλάδα, θα έλεγε κανείς ότι έχει έρθει η στιγμή, μετά την ανάπαυλα που δημιούργησε η υγειονομική κρίση, να λάβει το μέγεθος και το κύρος που έχει κατακτήσει και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και όλων των ηπείρων. Φέτος, με σκοπό την ανάπτυξη της δεξαμενής των Off Road Τριαθλητών, εντάξαμε στο πρόγραμμα και το Cross Aquathlon. Είμαστε σίγουροι ότι με τον τρόπο αυτό θα δοθεί το ερέθισμα σε περισσότερους να τολμήσουν. Η νίκη του νεαρού Παναγιώτη Μπιτάδου, ο οποίος έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατέκτησε την 1 θέση στην κατηγορία των Elite αθλητών, δίνει την ελπίδα διάκρισης σε περισσότερους Έλληνες αθλητές, τόσο σε αυτή τη διοργάνωση, όσο και στους τελικούς της Χαβάης.