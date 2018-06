Ξεκινά ο Διαγωνισμός «Israel at 70: Innovation at its Best 2018» για Νεοφυείς Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Israel at 70: Innovation at its Best 2018

Η Πρεσβεία του Ισραήλ και οι Industry Disruptors Game Changers (ID-GC) συνδιοργανώνουν τον διαγωνισμό «Ιsrael at 70: Innovation at its Best 2018» για νέους με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και της συνεργασίας Ισραήλ-Ελλάδας στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

H νικήτρια ομάδα, θα κερδίσει μια θέση στην επιχειρηματική αποστολή στο Ισραήλ που θα πραγματοποιηθεί 2-6 Σεπτεμβρίου 2018. Ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα θα της δώσει την ευκαιρία να συναντηθεί με ισραηλινούς εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων (VC’s) και εταιρειών. Επιπλέον εξασφαλίζεται την συμμετοχή της στο φεστιβάλ καινοτομίας «DLD Tel Aviv Innovation Festival», το μεγαλύτερο συνέδριο εκπροσώπων στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας στο Ισραήλ, όπου συγκεντρώνονται εκατοντάδες εκπρόσωποι νεοφυών επιχειρήσεων και επενδυτικών κεφαλαίων, επενδυτές «άγγελοι» (angel investors) καθώς και στελέχη πολυεθνικών εταιρειών από το Ισραήλ αλλά και απ’ όλον τον κόσμο.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι ιδρυτές νεοφυών εταιρειών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 29η Ιουνίου 2018. Οι φιναλίστ θα διαγωνισθούν σε ειδική εκδήλωση (pitching event) όπου 5 διακεκριμένοι κριτές από την Ελλάδα και το Ισραήλ θα αναδείξουν τη νικήτρια ιδέα, στις 10 Ιουλίου 2018.

Σχολιάζοντας τον διαγωνισμό, η Πρέσβης του Ισραήλ, κυρία Ιρίτ Μπέν-’Αμπα δήλωσε ότι «αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για μας η συνέχιση της εποικοδομητικής και επαγγελματικής συνεργασίας μας με το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας. Το ελληνικό οικοσύστημα αναπτύσσεται με εντυπωσιακό τρόπο τα τελευταία χρόνια και ο ενθουσιασμός των μελών της έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των Ισραηλινών. Ελπίζουμε ότι τον διαγωνισμό θα κερδίσει μια ενδιαφέρουσα εταιρεία, ο εκπρόσωπος της οποίας θα έχει την δυνατότητα να συμμετάσχει σε υψηλόβαθμη ελληνική επιχειρηματική αποστολή που θα επισκεφθεί το Ισραήλ τον Σεπτέμβριο».

Ο κ. Μιχάλης Στάγκος, συνιδρυτής των Industry Disruptors Game Changes (ID-GC) δήλωσε ότι: «Tο ελληνικό οικοσύστημα ωριμάζει, και κάθε ευκαιρία εξωστρέφειας και διασύνδεσης με ώριμα οικοσυστήματα καινοτομίας είναι σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων. Ο Διαγωνισμός “Israel at 70: Innovation at its Best 2018” δίνει στο νικητή άμεση πρόσβαση σε μια από τις πιο δυναμικές κοινότητες καινοτόμου επιχειρηματικότητας και σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο συνέδριο εστιασμένο στις νέες τεχνολογίας και την 4η τεχνολογική επανάσταση.».

Μην χάσατε την ευκαιρία να δικτυωθείτε με ένα από τα πιο εξελιγμένα οικοσυστήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας διεθνώς.

Για συμμετοχή και τους όρους τους διαγωνισμού κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/Hq1hpjzpisHvqTBt2