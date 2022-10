Γαλαξιακός «Άδης»: Το «νεκροταφείο» των «νεκρών» άστρων στον Γαλαξία μας

Ένα «νεκροταφείο» κολοσσιαίων διαστάσεων στον Γαλαξία μας αποκάλυψε μελέτη ερευνητών του University of Sydney που συνέταξε τον πρώτο χάρτη του γαλαξιακού «Άδη»- υποδεικνύοντας πού βρίσκονται τα «νεκρά» άστρα κ αι ότι περίπου το ένα τρίτο των αντικειμένων έχουν απομακρυνθεί από τον Γαλαξία μας γενικότερα.

Στον χάρτη αυτόν καταγράφονται οι «σοροί» των άλλοτε γιγαντιαίων ήλιων, που έχουν καταρρεύσει και μετατραπεί σε μαύρες τρύπες και αστέρες νετρονίων. «Αυτά τα συμπαγή λείψανα νεκρών άστρων δείχνουν μια θεμελιωδώς διαφορετική κατανομή και δομή στον ορατό γαλαξία» είπε ο Ντέιβιντ Σουΐνι, διδακτορικός στο Sydney Institute for Astronomy και lead author του συγκεκριμένου επιστημονικού άρθρου, στο Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.