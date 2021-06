Γυναικεία πολιτική (και όχι μόνο) εν-συναίσθηση

The Washington Post via Getty Images

Από την άλλη, έχουμε τους Δημοκρατικούς που επέλεξαν την 50αρα και πολύ δραστήρια επαγγελματικα, κοινωνικά και πολιτικά, κα. Καμάλα Χάρις. Η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος λοιπόν και πιθανό κάποια μέρα και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η γυναικεία σκέψη, κρίση, λογική, πολυλειτουργικοτητα και ενσυναίσθηση είναι αναγκαία για ένα ισορροπημένο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα.

Παρά την εξάλειψη των διακρίσεων βάσει φύλου τα τελευταία χρόνια, η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ηγεσία παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή. Επί παραδείγματι, οι γυναίκες είναι αρχηγοί κρατών σε μόλις 20-25 χώρες, ενώ 120 περίπου στον κόσμο δεν ηγήθηκαν ποτέ από γυναίκα και μόνο το 21-22% των υπουργών παγκοσμίως είναι γυναίκες.

Δυστυχώς και στην Ελλάδα είναι έντονη η απουσία επαρκούς εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική ηγεσία της χώρας. Η μειωμένη παρουσία των γυναικών στο κυβερνητικό σχήμα, επιβεβαιώνεται και στον παγκόσμιο χάρτη του ΟΗΕ, η χώρα μας κατέχει την 74η θέση ανάμεσα σε 174 χώρες σε ο, τι αφορά την συμμετοχή γυναικών στην πολιτική.

Είναι πασιφανές ότι για να ενισχυθεί η παρουσία των γυναικών στην πολιτική εξουσία, χρειάζονται να γίνουν σημαντικές αλλαγές σε επίπεδο εκπαίδευσης, θεσμών και νοοτροπίας. Εμπνεόμενες από ισχυρές γυναίκες που άνοιξαν δρόμους έχει έρθει η ώρα, να νιώσουν οι ίδιες ισχυρές, να μην υποχωρήσουν από τις φιλοδοξίες τους και να συμβάλλουν ενεργά στην κατάρριψη των στερεοτύπων, ώστε να ανοίξουν πόρτες και για τις επόμενες ηγέτιδες της πολιτικής.

Οι ΗΠΑ για άλλη μια φορά δείχνουν τον δρόμο στον δυτικό κόσμο. Είτε το 2024, είτε το 2028 -είναι εξαιρετικά πιθανό- ο ισχυρότερος ηγέτης του πλανήτη να είναι γυναίκα! Κρατήστε άρα τα ονόματα: Ιβάνκα Τραμπ και Καμάλα Χάρις.

Να πούμε και στα δικά μας; Ε ναι το λέμε… Μακάρι Ελληνίδα Πρωθυπουργός κάποια στιγμή μετά το 2023! Μακάρι –επίσης- πάντα φιλία και συμμαχία μεταξύ της Πατρίδος μας και των Η.Π.Α. May GOD bless Hellenic Republic and United States of America! We are stronger together!

Το κείμενο υπογράφουν οι κ.κ.

- Παπαδοπούλου Χρυσή-Ουρανία, Απόφοιτη Τμήματος Χρηματοοικονομικής, Παν. Πειραιά / Επιχειρηματίας Ξενοδοχειακών Δραστηριοτήτων

- Μαρκόπουλος Χ. Θωμάς, Π.Μ.Σ. Διεθνείς Σπουδές, Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία, Παν. Μακεδονίας / Επικοινωνιολόγος / Δημοσιογράφος