Γερμανία: Τί παίζεται στις εθνικές εκλογές - 90 ημέρες μέχρι τις κάλπες

TOBIAS SCHWARZ via Getty Images Επίδειξη πολιτικού Πολιτισμού στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, όπου η Άγκελα Μέρκελ χαιρετά φιλικά την Αναλένα Μπέρμποκ των Πράσινων, υπό το βλέμμα του υπουψηφίου των Χριστιανοδημοκρατών για την καγκελαρία Άρμιν Λάτσετ. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP) (Photo by TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images)