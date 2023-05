Για 3η συνεχή χρονιά το πρόγραμμα πιστότητας Lidl Plus ξεχώρισε στον θεσμό των Loyalty Awards με 6 νέα βραβεία

6 βραβεία απέσπασαν η Lidl Ελλάς και το πρόγραμμα πιστότητας Lidl Plus στα φετινά Loyalty Awards, τον θεσμό που αναδεικνύει τα πιο καινοτόμα και αποτελεσματικά προγράμματα επιβράβευσης. Μεταξύ αυτών, η εταιρεία κατέκτησε και 1 Platinum βραβείο, για την υψηλότερη βαθμολογία που συγκέντρωσε στην ενότητα “Best in Loyalty & Engagement per Industry”.