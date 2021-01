«Για να ξαναδούμε τ’ αστέρια»: Η Ιταλία τιμά την επέτειο των 700 ετών από τον θάνατο του Δάντη

#Dante2021 Un omaggio al Sommo Poeta nell'anno delle celebrazioni dei 700 anni dalla sua morte.#Arivederlestelle Una mostra virtuale sulla #DivinaCommedia illustrata da #FedericoZuccari (1588)👉https://t.co/ezzmPI7sy5



1321-2021 A virtual exhibit on Dante 700 yrs since his death pic.twitter.com/hQNkY0E3Mk