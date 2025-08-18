Τρομακτικές εικόνες καταγράφηκαν σε βίντεο στη γέφυρα Σαν Τζουλιάνο κοντά στην πόλη Ραντάτσο, στην επαρχία της Κατάνια της Σικελίας. Το βίντεο δείχνει κομμάτια της γέφυρας να πέφτουν στο κενό, την ώρα που αυτοκίνητα διασχίζουν το κατάστρωμα της.

Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν, αφού οι χρήστες του δρόμου αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και διακόπηκε η διέλευση, χωρίς να σημειωθούν απρόοπτα. Οι διαδικασίες αποκατάστασης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Advertisement

Advertisement

Η γέφυρα χρειαζόταν εδώ και καιρό συντήρηση, ενώ με τις τελευταίες βροχοπτώσεις η κατάσταση τους επιδεινώθηκε.

Με την διακοπή κυκλοφορίας, ορισμένοι δήμοι στην επαρχία της Μεσσήνης κινδυνεύουν να απομονωθούν από την πόλη Ραντάτσο των 8.000 κατοίκων.