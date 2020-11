Γιάννης Ιωαννίδης και Ντόναλντ Τραμπ

Στις 13 Απριλίου, πριν καν την επίσημη δημοσίευση της προέρευνας, εμφανίστηκαν σe εκπομπή του Steve Hilton , στο Fox News, υπό τον τίτλο « How to reopen America safely, but soon », οι βασικοί συνεργάτες του Ιωαννίδη, Jay Bhattacharya και Andrew Bogan αλλά, εντελώς αντιδεοντολογικά, και ο ιδιοκτήτης αεροπορικών εταιρειών και ιδρυτής της JetBlue Airways, David Neeleman. Όπως είναι κατανοητό, ο τελευταίος ενδιαφερόταν άμεσα για το ζήτημα, καθώς οι απαγορεύσεις είχαν πλήξει δραστικά τις αερομεταφορές.

Ο Γιάννης Ιωαννίδης έγινε διεθνώς γνωστός με τη μελέτη του 2005 , «Why Most Published ResearchFindings Are False» , που αμφισβητεί την εγκυρότητα και τα κίνητρα μεγάλου αριθμού, αν όχι και των περισσότερων, επιστημονικών και ιδιαίτερα ιατρικών ερευνών, καθώς και τα κίνητρα των ερευνητών. Πολλές φορές έχει αναφερθεί στην ανάμειξη των φαρμακευτικών εταιρειών και των καπνοβιομηχανιών στον προσανατολισμό των ερευνών. Μάλιστα, στο περιοδικό Άρδην , το οποίο διευθύνω, αναδημοσιεύσαμε το 2007 άρθρο που είχε γράψει στα αγγλικά , μαζί με τον Ιωάννη Α. Γιαννακάκη, σχετικά με το πώς οι φαρμακευτικές εταιρείες διαφθείρουν μεγάλο αριθμό γιατρών [1] .

Ένας από τους συνυπογράφοντες ήταν και ο μάλλον διαβόητος για τις συντηρητικές του απόψεις καθηγητής Ντέιβιντ Κατζ (David Katz), ο οποίος, μετά το άρθρο του Ιωαννίδη της 17ης Μαρτίου, είχε ήδη γράψει στους New York Times, στις 20 Μαρτίου, ένα προκλητικό άρθρο «Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?» . Ο γνωστός Τόμας Φρήντμαν (Thomas Friedman) των New York Times έγραψε μεταξύ άλλων μια σχετική ανοικτή επιστολή στον Τραμπ ενώ και ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, υποστήριξε σε μία πρώτη φάση –πράγμα που κόστισε πολυάριθμα θύματα στη Νέα Υόρκη– ανάλογες απόψεις [28] .

Αυτοφυλακίστηκε έτσι σε μια απόφανση, καταστροφική για χιλιάδες ανθρώπους, αλλά παρεμπιπτόντως και για το ίδιο του το κύρος. Όλοι οι άνθρωποι, επιστήμονες και μη, που τον εκτιμούσαν έπεσαν κυριολεκτικώς από τα σύννεφα. Γι’ αυτό, όπως προαναφέραμε, και εμείς, μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, βλέπαμε με δυσπιστία τις καταγγελίες εναντίον του. Νομίζω πως η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της αποκαθήλωσης είναι εκείνη του Ντέιβιντ Φρήντμαν (David H. Freedman) . Ο γνωστός και έγκυρος δημοσιογράφος είχε γράψει, το 2010, μια εκτενή μελέτη, Lies, Damned Lies, and Medical Science, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Atlantic (2010-12-18). Σε αυτή παρουσίαζε τον Ιωαννίδη και την ομάδα του στα Γιάννενα και στο Στάνφορντ, όπου μετακινήθηκε τότε, ως τον άνθρωπο «που αφιέρωσε όλη του τη σταδιοδρομία αμφισβητώντας τους συναδέλφους του και αποκαλύπτοντας την κακή επιστήμη τους».

