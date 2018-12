Γιατί η διαφήμιση Hello Me γνωστής εταιρίας εσωρούχων ξεσήκωσε τις φεμινίστριες

Υψηλόβαθμα στελέχη της Wonderbra υποστηρίζουν ότι έχουν «μάθει πολλά» από τη περιβόητη διαφήμιση Hello Boys με την Εύα Χερτζίγκοβα πριν από 25 χρόνια και επιμένουν ότι η νέα τους καμπάνια δεν έχει ίχνος σεξισμού, σύμφωνα με την Sunday Express.

Η ακτιβίστρια-φεμινίστρια, Julie Bindel, συνιδρύτρια της οργάνωσης Justice For Women, επιτίθεται στην εταιρία, υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες δεν θα εξαπατηθούν από το δήθεν μήνυμα υπέρ της γυναικείας χειραφέτησης

Η κυρία Bindel ανέφερε: «Η καμπάνια της Wonderbra, Hello Boys, αυτή η μάστιγα κατά του φεμινιστικού κινήματος στα μέσα της δεκαετίας του ’90, ήταν τόσο σεξιστική, που ήταν σχεδόν παρωδία. Υποτίθεται ότι το νέο σλόγκαν, Hello Me στοχεύει στη γυναικεία ανεξαρτησία, για τις γυναίκες που επιθυμούν να αισθάνονται σέξι για τους εαυτούς τους, αλλά τελικά πρόκειται για την ίδια ανοησία σε διαφορετική εποχή. Η ιδέα ότι οι γυναίκες θα ξεγελαστούν από αυτό το κυνικό branding είναι γελοία. Αυτός ο «νέος σεξισμός» δεν διαφέρει από τον παλιό σεξισμό.Είμαστε στην εποχή του #MeToo και η πρωταγωνίστρια μοιάζει σαν ραντεβού του Χάρβι Γουάινστάιν. Οι διαφημιστές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι γυναίκες δεν είναι ηλίθιες».

Ωστόσο, η Wonderbra λέει ότι γιορτάζει τις γυναίκες, δεν τις αντιμετωπίζει ως αντικείμενα και ότι τις βοηθά να αισθάνονται σέξι με τους δικούς τους όρους.