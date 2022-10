Λατρεύουμε ή μισούμε τις ταινίες τρόμου; Τι λέει αυτό για τον χαρακτήρα μας

GoodLifeStudio via Getty Images

GoodLifeStudio via Getty Images

David Wall via Getty Images

David Wall via Getty Images

Οι άνθρωποι που λατρεύουν τις ταινίες τρόμου βιώνουν το στρες διαφορετικά

Τα άτομα που αναζητούν περισσότερο την αίσθηση (του φόβου) μπορεί να έλκονται προς τις τρομακτικές ταινίες λόγω του τρόπου με τον οποίο ερμηνεύουν την αντίδραση του σώματος στο στρες, σύμφωνα με τη Μάργκι Κερ, κοινωνιολόγο που μελετά τον φόβο και συγγραφέα του “Scream: Chilling Adventures in the Science of Fear”. Μια ταινία που προκαλεί φόβο θα κάνει την καρδιά ενός ατόμου να χτυπήσει δυνατά και το σώμα να αισθάνεται σαν να χρειάζεται να ξοδέψει ενέργεια.