Γιατί οι άνδρες αναπτύχθηκαν σε ύψος-βάρος δύο φορές πιο πολύ από τις γυναίκες σε έναν αιώνα

Jordi Salas via Getty Images

Στην δημοσίευση στο Biology Letters της μελέτης με τίτλο τίτλο “The sexy and formidable male body: men’s height and weight are condition-dependent, sexually selected traits” (Το σέξι και τρομερό ανδρικό σώμα: το ύψος και το βάρος των ανδρών εξαρτώνται από χαρακτηριστικά της σεξουαλικής επιλογής), οι επιστήμονες εικάζουν ότι οι σεξουαλικές προτιμήσεις των γυναικών μπορεί να έχουν τροφοδοτήσει μια τάση για ψηλότερους, πιο μυώδεις άνδρες – αν και σε μια εποχή παχυσαρκίας, το βαρύς δεν μεταφράζεται σε αυξημένο μυικό όγκο.