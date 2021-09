Γιατί πρέπει να ξεχάσουμε τα GB αυτοκόλλητα αυτοκινήτου

picture alliance via Getty Images Αυτοκόλλητο «GB» με ευρωπαϊκά αστέρια, κολλημένο σε αυτοκίνητο. Η χώρα ονομάζεται Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά το διεθνές αναγνωριστικό είναι το «GB» εδώ και δεκαετίες. Αυτό αλλάζει τώρα. Πλέον, τα βρετανικά αυτοκίνητα θα πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητο «UK» όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ. (Photo by Benedikt von Imhoff/picture alliance via Getty Images)