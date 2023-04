Γιατί τα βλήματα των 155 χιλιοστών είναι τόσο σημαντικά στον πόλεμο της Ουκρανίας

via Associated Press

Το βλήμα των 155 χιλιοστών είναι ένα από τα πυρομαχικά με τη μεγαλύτερη ζήτηση στον πόλεμο της Ουκρανίας: Οι ΗΠΑ έχουν ήδη στείλει πάνω από 1,5 εκατομμύρια, μα το Κίεβο ζητά και άλλα. Το Associated Press εξηγεί τι ισχύει για το συγκεκριμένο είδος πυρομαχικών.

Τι είναι το βλήμα των 155 χιλιοστών

Το κάθε βλήμα έχει μήκος περίπου 60 εκατοστά, ζυγίζει γύρω στα 45 κιλά και έχει διάμετρο 155 χιλιοστά. Χρησιμοποιούνται σε βαριά πυροβόλα howitzer και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές εκδόσεις: Με υλικό υψηλής εκρηκτικότητας, με συστήματα καθοδήγησης ακριβείας, διατρητικά πυρομαχικά ή υψηλής δημιουργίας θραυσμάτων. Άλλες εκδόσεις είχαν καπνογόνα ή υλικό για φωτισμό. «Το βλήμα των 155 χιλιοστών και τα παρόμοια σοβιετικά των 152 χιλιοστών είναι τόσο δημοφιλή επειδή παρέχουν μια καλή ισορροπία μεταξύ εμβέλειας και μεγέθους κεφαλής» είπε ο Ράιαν Μπρομπστ, αναλυτής του Foundation for the Defense of Democracies. «Αν έχεις πολύ μικρό βλήμα, δεν θα κάνει μεγάλη ζημιά και θα πάει μακριά. Αν έχεις μεγαλύτερο, δεν μπορεί να φτάσει το ίδιο μακριά. Αυτή είναι η πιο κοινή μέση οδός, και για αυτό χρησιμοποιείται τόσο ευρέως».