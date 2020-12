Γιορτές με παιχνίδια: 10 προτάσεις για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του κορονοϊού

Αν είστε φαν των επιτραπεζίων, το lockdown μάλλον θα σας έχει δημιουργήσει πρόβλημα, καθώς εμποδίζει τις συνάξεις για παιχνίδι. Βεβαίως, από την άλλη, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για «επιτραπαίζειν» ψηφιακώς, όπως το tabletopia ή το boardgame simulator. Εάν πάλι είστε σαν τον γράφοντα και προτιμάτε εξειδικευμένες ψηφιακές εκδόσεις των αγαπημένων σας επιτραπεζίων, τότε να δείτε την εξαιρετική μεταφορά του A Game of Thrones: The Board Game. Ένα πάρα μα πάρα πολύ καλό επιτραπέζιο παιχνίδι, γνωστό για τα «πισώπλατα μαχαιρώματα» και τη μηχανορραφία που το χαρακτηρίζει, μεταφέροντας άψογα το βασικό θέμα της δημοφιλούς low fantasy σειράς βιβλίων/ τηλεοπτικής σειράς. Έξτρα πλεονέκτημα: Εάν παίζετε online με αγνώστους, είναι μικρές οι πιθανότητες να τσακωθείτε με τους συμπαίκτες σας εάν το παρακάνετε στις...προδοσίες.

Και μια και πιάσαμε τα επιτραπέζια, να πάμε και μια βόλτα στο Discord: Δεν είναι παιχνίδι, μα μια πλατφόρμα επικοινωνίας μέσω φωνής, βίντεο και κειμένου- και, όπως προκύπτει, ενδείκνυεται για όσους θέλουν να επιδοθούν είτε σε πιο «ζωντανό» online gaming, είτε επιθυμούν να μεταφέρουν την εμπειρία μιας μάζωξης για επιτραπέζια, καρτοπαίχνιδα ή pen&paper παιχνίδια ρόλων online, ο καθένας από το σπίτι του. Συνδέστε τις κάμερές σας, φτιάξτε το «τραπέζι»/«δωμάτιό» σας και παίξτε όπως θα παίζατε άμα ήσασταν δια ζώσης όλοι μαζί στο ίδιο δωμάτιο. Μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται «πολύ κακό για το τίποτα» (γιατί να μην παίξει κάποιος απλά κάποιο «κανονικό» online παιχνίδι στην τελική), αλλά τελικά το κάνουν πολλοί και εξ ιδίας πείρας μπορώ να πω ότι η εμπειρία είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ακούγεται: Παίζοντας τους τελευταίους μήνες το αγαπημένο μου cardgame (Vampire: The Eternal Struggle- ένα από τα κορυφαία καρτοπαίχνιδα όλων των εποχών, βασισμένο στον κόσμο του Vampire: The Masquerade, που επανεκδίδεται) μέσω Discord, έχω να πω ότι είναι (πάρα) πολύ καλύτερο από ό,τι περίμενα να παίζεις έτσι. Πολλοί το κάνουν και με επιτραπέζια (αρκεί να έχουν επαρκή αντίτυπα) ή με pen&paper παιχνίδια ρόλων.

Τα Halo έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο gaming: Έχοντας αρχίσει από τις κονσόλες, άργησαν να έρθουν στο PC, αλλά τελικά κατέφθασαν, με ανανεωμένα/ βελτιωμένα γραφικά (όπου χρειαζόταν αυτό). Η εμβληματική σειρά των εν λόγω first person shooters επιστημονικής φαντασίας συνδύαζε καταιγιστική δράση με έξοχο σενάριο και έναν ήρωα που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του gaming: Toν Master Chief, ή αλλιώς John-117- έναν υπερστρατιώτη που παίρνει «επ’ώμου» τη σωτηρία της ανθρωπότητας στη μάχη απέναντι σε έναν αδυσώπητο εξωγήινο εχθρό, στο πλαίσιο μιας ασυνήθιστα επικής για τα δεδομένα των first person shooters ιστορίας.

Τα RTS (real time strategy) κάποτε βασίλευαν στον κόσμο του PC gaming, με εμβληματικούς τίτλους όπως τα C&C (πρόσφατα κυκλοφόρησε και το remaster του Red Alert), τα Warcraft, το Starcraft και πολλά άλλα. Ωστόσο κάποτε το είδος αυτό παρήκμασε, και για πολλά χρόνια τη «σημαία» κρατούσαν τίτλοι όπως το Starcraft 2 και τα Company of Heroes. To Iron Harvest, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, ανήκει στη «σχολή» των RTS της Relic (Dawn of War, Company of Heroes), και βασίζεται στον ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κόσμο του δημοφιλούς επιτραπεζίου Scythe: Στην ουσία μια εναλλακτική περίοδος γύρω στον Α′ Παγκόσμιο Πόλεμο, στην περιοχή της ανατολικής Ευρώπης, όπου δίπλα στους στρατιώτες, τα πολυβόλα και τα λοιπά γνωστά μέσα της περιόδου υπάρχουν τεράστια ρομπότ (ατμοκίνητα/ ντιζελοκίνητα, μη φανταστείτε Robotech καταστάσεις, αλλά πάντα...ρομπότ). Ένα πάρα πολύ καλό RTS, που, όπως και να το δει κανείς, έρχεται από μια άλλη εποχή.

Gears Tactics