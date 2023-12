Γιώργος Λάνθιμος: Το «Poor Things» δεν θα μπορούσε να γυριστεί στην Ελλάδα

Μεταξύ άλλων, έδωσε τον τίτλο της επόμενης ταινίας του -«Kinds of Kindness»-, η οποία είναι αυτή τη στιγμή στο μοντάζ, εξήγησε γιατί το «Poor Things» δεν θα μπορούσε να γυριστεί στην Ελλάδα και μίλησε για την απόφαση του να φύγει στο εξωτερικό , δηλώνοντας: « Στην αρχή ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αυτή τη στιγμή νομίζω δεν παίζει τόσο ρόλο πού βρίσκομαι ».

«Γιατί δεν μπαίνω συχνά στη διαδικασία να αναλύσω τι λέει η ταινία»

«Poor Things»: Από ανεξάρτητη ταινία στο στούντιο της Disney

Η ταινία ξεκίνησε ως ανεξάρτητη παραγωγή της Element, προσχώρησε στη Searchlight και κατέληξε στο στούντιο της Disney. «Για μένα και για όλη τη δημιουργική ομάδα της ταινίας δεν άλλαξε ποτέ κάτι», είπε ο Γιώργος Λάνθιμος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Και πρόσθεσε: «Κατ’ αρχήν με τη Searchlight είχαμε κάνει και την ‘Ευνοούμενη’ , όπως και την επόμενη ταινία, που έχουμε ήδη γυρίσει και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο του μοντάζ, η οποία λέγεται ‘Kinds of Kindness’. Υπήρχε μία καθιερωμένη συνεργασία με τη Searchlight και δεν άλλαξε ποτέ τίποτα. Στην ουσία [σ.σ. η Disney] έκανε τη χρηματοδότηση της ταινίας, και από εκεί και πέρα η διαδικασία ήταν όπως τις άλλες φορές. Έχω final cut στις ταινίες που κάνω. Φυσικά, υπάρχουν δημιουργικές συζητήσεις με ανθρώπους που συνεργάζεσαι, ακούς τις απόψεις τους και τα λοιπά, αλλά το δημιουργικό κομμάτι είμαι απόλυτα ελεύθερος να το διαχειριστώ όπως νομίζω κι αυτό συνεχίζεται σε αυτή τη συνεργασία που έχουμε μαζί τους».

Η διαφορά της ταινίας με το βιβλίο: Στο κέντρο η Μπέλα Μπάξτερ

«Η Αθήνα δεν ήταν ποτέ τεράστιο κομμάτι της ταινίας»

Σε ερώτηση για την Αθήνα που παραλείφθηκε από την ταινία (σε σχέση με άλλες πόλεις που αφορούν το ταξίδι της ηρωίδας), ο Γιώργος Λάνθιμος είπε ότι «η Αθήνα δεν ήταν ποτέ τεράστιο κομμάτι της ταινίας, εμφανιζόταν άλλη μία στιγμή σε μία κάρτα που έστελνε η Μπέλα στον Γκόντγουιν και τον Μαξ, η οποία έλεγε «God, the Parthenon is still broken». Ένα μικρό κομμάτι το οποίο κόπηκε».