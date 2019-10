Olga_Gavrilova via Getty Images

Βολιβία αντί για Περού

mihtiander via Getty Images Η Κοπακαμπάνα είναι η κύρια πόλη της Βολιβίας στις όχθες της λίμνης Τιτικάκα.

Maiquel Jantsch via Getty Images Η Λα Παζ, η υψηλότερη πρωτεύουσα στον κόσμο, είναι χτισμένη στο άνω μέρος της κοιλάδας του ποταμού Choqueyapu στις Άνδεις, σε μεσοσταθμικό υψόμετρο 3.632 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Kazuki Kimura / EyeEm via Getty Images Οι αλυκές στο Σαλάρ Ντε Ουγιούνι, ο μεγαλύτερος φυσικός καθρέφτης της γης, βρίσκεται στη Βολιβία. Πρόκειται για την μεγαλύτερη αλατο-λίμνη στον κόσμο, με έκταση 10.582 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Ουγκάντα: Για τους λάτρεις της άγριας φύσης

emretopdemir via Getty Images Η Καμπάλα

Ζιμπάμπουε

mbrand85 via Getty Images Οι καταρράκτες Βικτώρια βρίσκονται στα σύνορα της Ζιμπάμπουε με τη Ζάμπια και είναι δύο φόρες μεγαλύτεροι από τους καταρράκτες του Νιαγάρα. Θεωρούνται ότι είναι οι μεγαλύτεροι καταρράκτες του κόσμου.

Η Σουλτς εκτιμά ότι ο τουρισμός που τώρα έχει πάει στην Κένυα και τη Ζάμπια, θα επιστρέψει σύντομα στην Ζιμπάμπουε. «Οι ντόπιοι είναι υπέροχοι άνθρωποι, το Big Five -τα σαφάρι στην άγρια φύση- ήταν πάντα μαγευτικό, υπάρχουν πολύ όμορφα καταλύματα και ορισμένοι από τους καλύτερους ξεναγούς».