Η συνωμοσία του Μολίζε: Η ιταλική περιοχή που για τους Ιταλούς «δεν υπάρχει»

Αυτό που έκανε περισσότερο εντύπωση στον Luongo ήταν η δημιουργικότητα των σχολίων που ενέπνευσε το hashtag. «Έγραψα στο facebook ότι ”το Μολίζε δεν υπάρχει” και ο καθηγητής της γεωγραφίας μου έκανε like, «Γνώρισα έναν τύπο από το Μολίζε που έκανε το Erasmus του στην Ιταλία» και άλλα τέτοια έξυπνα σχόλια έβρισκε κανείς στα social. Η περιοχή, που μέχρι πρόσφατα αγνοούσαν πολλοί την ύπαρξή της, ξυπνούσε ξαφνικά μια λανθάνουσα δημιουργικότητα στους Ιταλούς.

«Πρώτη φορά το συνάντησα στο ίντερνετ πριν από αρκετά χρόνια», λέει στο BBC ο Enzo Luongo, δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου Il Molise Non Esiste (Το Μολίζε Δεν Υπάρχει). «Είχαν αρχίσει να δημοσιεύουν το hashtag #ilmolisenonesiste ως αστείο, κοροϊδεύοντας το μικρό μέγεθος της περιοχής και την μανία του κόσμους γι′ αυτό».

Μια πολύ δημοφιλής σελίδα στο Facebook που ονομάζεται Molisn’t - lo non credo nell’esistenza del Molise (Molisn’t - δεν πιστεύω στην ύπαρξη του Μολίζε) έχει εμπορευματοποιήσει σε αυτή τη συνωμοσία, πουλώντας το σήμα «Molisn’t» σε μπλουζάκια και κούπες. Έχουν δημοσιεύσει ψεύτικες επιστημονικές έρευνες σχετικά με την μη ύπαρξη της περιοχής, ενώ ευρέως διαδεδομένοι είναι και οι χάρτες της Ιταλίας με μια μαύρη τρύπα στη θέση του Μολίζε.