Ζελένσκι: Υπό έλεγχο το Κίεβο, αντέχουμε και απωθούμε τον εχθρό

#Wojna |💬🇺🇦 @ZelenskyyUa: Naród Ukrainy zasługuje na to, by zostać członkiem UE, będzie to kluczowym świadectwem, że nas wspieracie. Mamy jednolite wsparcie krajów UE w zakresie odłączenia Rosji od #SWIFT. Liczę na to, że Niemcy i Węgry będą miały odwagę, by wesprzeć tę decyzję. pic.twitter.com/O3cFaKrKvQ