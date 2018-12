Ζιλιέτ Μπινός: Η νέα πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου 2019

Η -βραβευμένη με Όσκαρ-γαλλίδα ηθοποιός Ζιλιέτ Μπινός θα είναι η Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου-Berlinale 2019.

Η Μπινός είναι γνωστή παγκοσμίως για τους ρόλους της σε ταινίες όπως «The Unbearable Lightness of Being» και «Chocolat». Έχει κερδίσει ένα Όσκαρ και την Αργυρή Άρκτο στο Βερολίνο για το ρόλο της στην ταινία του Άντονι Μινγκέλα «The English Patient» και έχει μια...μακροχρόνια σχέση με τη Berlinale, όπου προβλήθηκαν οι ταινίες «The Night Is Young» από το 1987 και «The Lovers on the Bridge» από το 1992.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το γεγονός ότι η Ζιλιέτ είναι Πρόεδρος της διεθνούς κριτικής επιτροπής του 2019», δήλωσε ο διευθυντής της Berlinale, Ντίετερ Κόσλικ. «Το φεστιβάλ συνδέεται στενά με εκείνη και είμαι πολύ χαρούμενος που θα επιστρέψει σε αυτή τη διακεκριμένη θέση».

Η Μπινός ευχαρίστησε τον Κόσλικ, ο οποίος αποσύρεται μετά και το φεστιβάλ του 2019, για την «τεράστια τιμή» προεδρίας της κριτικής επιτροπής. «Σημαίνει τα πάντα για μένα. Ανυπομωνώ για αυτή την ιδιαίτερη συνάντηση με όλη την επιτροπή και θα ”αγκαλιάσω” το καθήκον μου με χαρά και φροντίδα», είπε η Μπινός.

Οι πρόσφατες ταινίες της είναι οι: «Vision», «High Life» και «Non-Fiction». Το 2010, κέρδισε το βραβείο Α’Γυναικείου στο Φεστιβάλ Βραβείου Καννών, για το ρόλο της στην ταινία «Certified Copy».

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου θα «ανοίξει» με την ταινία «The Kindness of Strangers» του Δανού σκηνοθέτη Lone Scherfig. Το 69ο φεστιβάλ ξεκινάει στις 7 Φεβρουαρίου και θα τελειώσει στις 17 Φεβρουαρίου 2019.