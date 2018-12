Μαρία Πανουργιά: Δεν υπάρχει κανένας που δεν φοβάται τον μεγάλο, κακό λύκο

-Γιατί επιλέξατε να «τοποθετήσετε» τη δράση σε ένα «ταριχευμένο», όπως λέτε, αστικό σαλόνι των ’60s; (σαν αποστασιοποιημένη καταγραφή κοινωνικού πειράματος εντός συγκεκριμένου πλαισίου).

Έχω φτιάξει ένα σαλόνι που έχει στοιχεία από την εποχή τους έργου, αλλά προσπάθησα και να είναι άχρονο. Σε πρώτη ματιά μοιάζει κανονικό, αλλά όσο το παρατηρείς καλύτερα, δεν μπορείς παρά να προσέξεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν έχει έπιπλα, αντικείμενα, δεν έχει τοίχους. Είναι σαν ένα μέρος που δεν κατοικείται, είναι σαν να είναι σε ένα μουσείο, που αποκτά ζωή μόνο όση ώρα παίζουν οι ηθοποιοί, μετά επιστρέφει στην αδράνεια. Στην αρχή του έργου μπαίνει ο Τζωρτζ και δεν έχει πού να αφήσει το σακάκι του, ή υπάρχει ένας καναπές που δεν κάθεται ποτέ κανείς. Δεν ήθελα να είναι ρεαλιστικό, οι παραστάσεις μου θέλω να έχουν στοιχεία ρεαλιστικά αλλά να είναι φανερό ότι πρόκειται για θεατρική συνθήκη.

-Ο τρόπος με τον οποίον κατασπαράσσονται τα ζευγάρια ίδιος δεν είναι; Με την ίδια μανία δεν διαλύουν από κτίσεως κόσμου ο ένας τον άλλον μέχρι τελικής πτώσης;

Είναι ακριβώς ίδιος, δεν έχει αλλάξει δυστυχώς. Γι′ αυτό το έργο θα είναι πάντα επίκαιρο, εκτός αν συμβεί κάτι και αλλάξει η ανθρωπότητα.

-Είναι μια ιστορία για την εξουσία ή μια ιστορία για την αγάπη;

Μια ιστορία αγάπης.

-Σε ποιον χαρακτήρα είναι περισσότερο αφοσιωμένος ο Άλμπι, στον Τζορτζ ή στη Μάρθα;

Και στους δύο ισάξια.

-Υπάρχει κάποιος που δεν φοβάται τον μεγάλο, κακό λύκο;

Όχι, δεν υπάρχει κανένας που δεν φοβάται. Ο φόβος είναι ένα συναίσθημα που μας προστατεύει και μας εμποδίζει. Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Στο έργο βέβαια αν φοβάται κάποιος κάτι, αυτό είναι το κενό που έχει μέσα του. Ο Άλμπι δημιουργεί μια επίφαση ρεαλισμού, αλλά ενσωματώνει στο έργο του πράγματα πολύ ανοιχτά και μεταφυσικά.

Ο τίτλος του έργου είναι παράφραση του τραγουδιού «Who’s Afraid of the Big Bad Wolf?» που ακουγόταν στην ταινία κινουμένων σχεδίων του Walt Disney Τα τρία γουρουνάκια (Three Little Pigs, 1933). Ο Έντουαρντ Άλμπι αντικαθιστά τον «λύκο» (wolf) με το όνομα της Αγγλίδας αυτόχειρα συγγραφέως Virginia Woolf, παραπέμποντας στο ερώτημα «Ποιος δεν φοβάται μια ζωή χωρίς ψευδαισθήσεις;»