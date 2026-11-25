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Στις 25 Νοεμβρίου 1942, μέσα στη σκοτεινιά της γερμανικής και ιταλικής Κατοχής, δύο άνθρωποι που εκπροσωπούσαν διαφορετικούς πολιτικούς κόσμους ένωσαν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό εθνικό σκοπό.

Ο Ναπολέων Ζέρβας, επικεφαλής του ΕΔΕΣ, και ο Άρης Βελουχιώτης, πρωτοκαπετάνιος του ΕΛΑΣ, συνεργάστηκαν σε μία από τις σημαντικότερες αντιστασιακές επιχειρήσεις της κατεχόμενης Ευρώπης: την ανατίναξη της σιδηροδρομικής γέφυρας του Γοργοποτάμου.

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Ήταν μία στιγμή που η ελληνική Αντίσταση απέδειξε ότι μπορούσε να ξεπεράσει τις πολιτικές και ιδεολογικές αντιθέσεις της.

Μία στιγμή ενότητας που, δυστυχώς, δεν θα είχε μεγάλη διάρκεια.

Ζέρβας και Βελουχιώτης: Δύο διαφορετικοί κόσμοι, ένας κοινός εχθρός

Ο Ναπολέων Ζέρβας ήταν απόστρατος αξιωματικός του ελληνικού στρατού, με βενιζελικές και δημοκρατικές καταβολές, ο οποίος είχε αναλάβει την ηγεσία του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου (ΕΔΕΣ).

Ο Άρης Βελουχιώτης, κατά κόσμον Θανάσης Κλάρας, ήταν κομμουνιστής αγωνιστής και ηγετική μορφή του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΕΛΑΣ), της ένοπλης οργάνωσης που συνδεόταν με το ΕΑΜ.

Οι δύο άνδρες είχαν διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, διαφορετικές αντιλήψεις για τη μεταπολεμική Ελλάδα και διαφορετικές στρατηγικές επιδιώξεις.

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Όμως τον Νοέμβριο του 1942 υπήρχε ένας στόχος που τους ένωνε: να χτυπήσουν τις δυνάμεις Κατοχής και να αποδείξουν ότι η Ελλάδα δεν είχε υποταχθεί.

Η συνεργασία τους δεν εξαφάνισε τις μεταξύ τους διαφορές. Απέδειξε, ωστόσο, ότι μπορούσαν να παραμεριστούν μπροστά σε μία κοινή αποστολή.

Η γέφυρα που αποτελούσε στρατηγικό στόχο

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Η σιδηροδρομική γέφυρα του Γοργοποτάμου, κοντά στη Λαμία, αποτελούσε κρίσιμο τμήμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της βόρειας με τη νότια Ελλάδα.

Μέσω του δικτύου αυτού μεταφέρονταν στρατιωτικές δυνάμεις και εφόδια των δυνάμεων του Άξονα.

Η καταστροφή της γέφυρας θα προκαλούσε σημαντική διακοπή της σιδηροδρομικής επικοινωνίας και θα αποτελούσε ισχυρό πλήγμα στο γόητρο των κατακτητών.

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Η επιχείρηση εντασσόταν στον βρετανικό σχεδιασμό δολιοφθορών με την κωδική ονομασία «Χάρλινγκ» (Operation Harling).

Αρχικός σκοπός των Βρετανών ήταν η διατάραξη των γραμμών ανεφοδιασμού του Άξονα, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στη Βόρεια Αφρική.

Η ιστορική νύχτα της 25ης Νοεμβρίου

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Τη νύχτα της 25ης προς την 26η Νοεμβρίου 1942, περίπου 150 Έλληνες αντάρτες του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, μαζί με Βρετανούς σαμποτέρ, συμμετείχαν στην επιχείρηση.

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Οι ελληνικές αντιστασιακές δυνάμεις ανέλαβαν την εξουδετέρωση των ιταλικών φρουρών που προστάτευαν τη γέφυρα.

Οι Βρετανοί ειδικοί ανέλαβαν την τοποθέτηση των εκρηκτικών στους μεταλλικούς πυλώνες της κατασκευής.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε δύο βασικές κατευθύνσεις, με τις ομάδες των ανταρτών να επιτίθενται στα φυλάκια της γέφυρας.

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Οι συγκρούσεις ήταν σφοδρές, ιδιαίτερα στο ένα άκρο της.

Τελικά, οι εκρηκτικές ύλες πυροδοτήθηκαν και δύο από τα ανοίγματα της γέφυρας κατέρρευσαν.

Η σιδηροδρομική σύνδεση διακόπηκε για αρκετές εβδομάδες. Η επιχείρηση είχε πετύχει.

Οι Βρετανοί και η καθοριστική ελληνική συμμετοχή

Επικεφαλής της βρετανικής αποστολής ήταν ο συνταγματάρχης Έντι Μάγιερς, με σημαντικό συνεργάτη τον Κρις Γουντχάουζ.

Οι Βρετανοί διέθεταν την τεχνική εξειδίκευση και τα εκρηκτικά που ήταν απαραίτητα για την ανατίναξη.

Ωστόσο, χωρίς τη συμμετοχή των ελληνικών ανταρτικών δυνάμεων, την τοπική γνώση, την εξασφάλιση των προσβάσεων και την αντιμετώπιση της φρουράς, η επιχείρηση δύσκολα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Ο Γοργοπόταμος υπήρξε προϊόν κοινής προσπάθειας, με τον Ζέρβα και τον Βελουχιώτη να έχουν κεντρικό ρόλο στην κινητοποίηση και τη δράση των ελληνικών τμημάτων.

Η επιτυχία ενίσχυσε το ηθικό του ελληνικού λαού και προσέφερε στην Αντίσταση ένα ισχυρό σύμβολο.

Ο Γοργοπόταμος και η τραγική συνέχεια της Κατοχής

Η επιτυχία δεν έμεινε χωρίς συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό.

Οι κατοχικές δυνάμεις προχώρησαν σε σκληρά αντίποινα, με εκτελέσεις κατοίκων της περιοχής. Στο ιστορικό αρχείο της ΕΡΤ καταγράφεται, μεταξύ άλλων, η εκτέλεση 16 κατοίκων της Υπάτης στη βάση της ανατιναγμένης γέφυρας.

Η Κατοχή θα συνεχιζόταν για σχεδόν δύο ακόμη χρόνια, με πείνα, διώξεις, εκτελέσεις και ολοκαυτώματα.

Ταυτόχρονα, οι πολιτικές αντιθέσεις ανάμεσα στις αντιστασιακές οργανώσεις θα οξύνονταν, οδηγώντας σε ένοπλες συγκρούσεις πριν ακόμη από την Απελευθέρωση.

Η κοινή δράση Ζέρβα και Βελουχιώτη στον Γοργοπόταμο έμελλε έτσι να μείνει στην Ιστορία ως μία από τις κορυφαίες στιγμές συνεργασίας των διαφορετικών παρατάξεων της ελληνικής Αντίστασης.

1982: Σαράντα χρόνια μετά, η επίσημη αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης

Χρειάστηκε να περάσουν τέσσερις ολόκληρες δεκαετίες για να αναγνωριστεί θεσμικά, με ευρύ τρόπο, η Εθνική Αντίσταση.

Το 1982, επί κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, ψηφίστηκε ο νόμος 1285/1982, που αναγνώρισε την Εθνική Αντίσταση του ελληνικού λαού κατά των στρατευμάτων Κατοχής.

Παράλληλα, η 25η Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως ημέρα πανελλαδικού εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης.

Η επιλογή της ημερομηνίας είχε ιδιαίτερο συμβολισμό.

Δεν τιμούσε αποκλειστικά μία στρατιωτική επιτυχία. Τιμούσε την κοινή δράση ανθρώπων που προέρχονταν από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, αλλά πολέμησαν τον ίδιο κατακτητή.

Το διαχρονικό μήνυμα: Η ενότητα που δεν άντεξε

Ο Γοργοπόταμος δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις προσωπικότητες του Ναπολέοντα Ζέρβα και του Άρη Βελουχιώτη.

Ούτε όμως μπορεί να περιοριστεί σε μία αντιπαράθεση για το ποιος είχε τη μεγαλύτερη συμβολή.

Οι ιστορικές μαρτυρίες και οι διαφορετικές αφηγήσεις φωτίζουν επιμέρους πλευρές του σχεδιασμού και της διοίκησης. Η ουσία παραμένει ότι οι δύο ελληνικές αντιστασιακές δυνάμεις συνεργάστηκαν με τους Βρετανούς και πέτυχαν έναν κοινό στρατιωτικό στόχο.

Αυτή είναι η μεγάλη ιστορική κληρονομιά της 25ης Νοεμβρίου 1942.

Η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορούσε να ενωθεί απέναντι στον κατακτητή.

Το τραγικό είναι ότι αυτή η ενότητα δεν διατηρήθηκε όταν πλησίαζε η ώρα της ελευθερίας.

Ογδόντα τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Γοργοπόταμος εξακολουθεί να υπενθυμίζει όχι μόνο τι μπορεί να πετύχει ένας λαός όταν ενώνει τις δυνάμεις του, αλλά και πόσο ακριβά μπορεί να πληρώσει τον διχασμό του.

Πηγές τεκμηρίωσης: Ιστορικό Αρχείο ΕΡΤ, Βουλή των Ελλήνων, Γενικά Αρχεία του Κράτους και ιστορικές μαρτυρίες για την Επιχείρηση Χάρλινγκ.