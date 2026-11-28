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Υπάρχουν άνθρωποι των γραμμάτων που υπερασπίζονται τις ιδέες τους με τα βιβλία και τον δημόσιο λόγο. Και υπάρχουν εκείνοι που, σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές, αποφασίζουν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή.

Ο Λορέντζος Μαβίλης ανήκε και στις δύο κατηγορίες.

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Ποιητής, σκακιστής, πολιτικός και βαθιά μορφωμένος διανοούμενος, εγκατέλειψε την ασφάλεια της καθημερινότητάς του για να πολεμήσει στους Βαλκανικούς Πολέμους.

Στις 28 Νοεμβρίου 1912, σε ηλικία 52 ετών, έπεσε στη μάχη του Δρίσκου, κοντά στα Ιωάννινα, πολεμώντας με το σώμα των εθελοντών Γαριβαλδινών.

Ο θάνατός του έμελλε να γίνει ένα από τα πιο συγκινητικά επεισόδια της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Όχι μόνο επειδή ένας σπουδαίος ποιητής σκοτώθηκε στο πεδίο της μάχης, αλλά επειδή η ζωή του υπήρξε μια διαρκής προσπάθεια να συμφιλιώσει τις ιδέες του με τις πράξεις του.

Από την Ιθάκη και την Κέρκυρα στα γερμανικά πανεπιστήμια

Ο Λορέντζος Μαβίλης γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1860 στην Ιθάκη. Η οικογένειά του είχε ισπανικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του, ενώ η μητέρα του καταγόταν από την Κέρκυρα.

Μεγάλωσε στο πνευματικό περιβάλλον των Επτανήσων, όπου η παράδοση του Διονυσίου Σολωμού και η δημοτική γλώσσα είχαν ιδιαίτερη σημασία.

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Σπούδασε φιλολογία και φιλοσοφία στη Γερμανία, παρακολουθώντας μαθήματα σε πανεπιστήμια όπως της Λειψίας και του Μονάχου.

Η ευρωπαϊκή παιδεία του ήταν εντυπωσιακή. Γνώριζε ξένες γλώσσες, μελετούσε φιλοσοφία και ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την ποίηση και τη γλωσσική έκφραση.

Η παραμονή του στη Γερμανία τον έφερε σε επαφή με μεγάλα ευρωπαϊκά πνευματικά ρεύματα, χωρίς να απομακρυνθεί από την ελληνική πολιτιστική παράδοση.

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Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες σονετογράφους

Ο Μαβίλης κατέχει ξεχωριστή θέση στην ελληνική ποίηση, κυρίως χάρη στα σονέτα του.

Με αυστηρή μορφή, πλούσιο λεξιλόγιο και έντονο φιλοσοφικό προβληματισμό, τα ποιήματά του συνδυάζουν τον λυρισμό με τη μελαγχολία και τον στοχασμό για τον χρόνο, τον έρωτα και τον θάνατο.

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Ανάμεσα στα γνωστότερα έργα του βρίσκονται η «Λήθη», η «Ελιά», η «Καλλιπάτειρα» και η «Πατρίδα».

Στην «Καλλιπάτειρα» εμπνέεται από την αρχαία παράδοση και την ιστορία της γυναίκας που, σύμφωνα με τη διήγηση, τόλμησε να παρακολουθήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες μεταμφιεσμένη σε άνδρα.

Στη «Λήθη», αντίθετα, κυριαρχεί η φιλοσοφική αγωνία για τη μνήμη και τη λησμονιά.

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Η ποίησή του δεν ήταν εκτεταμένη σε όγκο. Ήταν όμως ιδιαίτερα επεξεργασμένη, γεγονός που του εξασφάλισε σταθερή θέση στην ιστορία των ελληνικών γραμμάτων.

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Ο δημοτικιστής που υπερασπίστηκε τη γλώσσα του λαού

Ο Μαβίλης υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της δημοτικής γλώσσας.

Εξελέγη βουλευτής Κέρκυρας το 1910 και συμμετείχε στις συζητήσεις για το γλωσσικό ζήτημα, το οποίο προκαλούσε τότε έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις.

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Έμεινε ιστορική η τοποθέτησή του στη Βουλή, το 1911, όταν υπερασπίστηκε τη δημοτική απέναντι σε όσους τη χαρακτήριζαν χυδαία.

Η φράση που συνδέθηκε με το όνομά του ήταν: «Δεν υπάρχει χυδαία γλώσσα, υπάρχουν χυδαίοι άνθρωποι».

Η παρέμβασή του αποτύπωνε μια βαθύτερη πεποίθηση: ότι η γλώσσα του λαού δεν ήταν κατώτερη από την επίσημη γλώσσα του κράτους, αλλά μπορούσε να εκφράσει υψηλές ιδέες και σπουδαία λογοτεχνία.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που πήρε τα όπλα

Ο Μαβίλης δεν αποφάσισε ξαφνικά, το 1912, να συμμετάσχει σε πολεμική επιχείρηση.

Είχε ήδη λάβει μέρος σε εθελοντικές στρατιωτικές δράσεις, συνδεδεμένες με το Κρητικό Ζήτημα και τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897.

Η συμμετοχή του δεν αποτελούσε μια ρομαντική χειρονομία της τελευταίας στιγμής.

Για εκείνον, η εθνική ανεξαρτησία και η απελευθέρωση περιοχών που εξακολουθούσαν να βρίσκονται υπό οθωμανική κυριαρχία ήταν ζητήματα προσωπικής ευθύνης.

Όταν ξέσπασε ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος, ήταν ήδη 52 ετών. Παρά την ηλικία του, επέλεξε να καταταγεί στους εθελοντές.

Η μάχη του Δρίσκου και οι ερυθροχίτωνες

Στις αρχές του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, το μέτωπο της Ηπείρου είχε αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. Ο ελληνικός στρατός επιχειρούσε να προχωρήσει προς τα Ιωάννινα, τα οποία παρέμεναν υπό οθωμανικό έλεγχο.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχε και το Σώμα Ελλήνων Ερυθροχιτώνων, με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Ρώμα. Οι εθελοντές αυτοί ήταν γνωστοί ως Γαριβαλδινοί, από την παράδοση των ιταλικών εθελοντικών σωμάτων του Τζουζέπε Γαριβάλδη.

Ανάμεσά τους βρισκόταν ο Μαβίλης, με τον βαθμό του λοχαγού.

Στις 26 Νοεμβρίου 1912 οι εθελοντικές δυνάμεις κατέλαβαν θέσεις στην περιοχή του Δρίσκου, ανατολικά των Ιωαννίνων. Η οθωμανική αντίδραση ήταν ισχυρή.

Την επόμενη ημέρα άρχισαν σφοδρές αντεπιθέσεις, ενώ στις 28 Νοεμβρίου η κατάσταση έγινε εξαιρετικά δύσκολη για τους Έλληνες εθελοντές.

Οι απώλειες αυξάνονταν, τα πυρομαχικά λιγόστευαν και αρκετοί αξιωματικοί τέθηκαν εκτός μάχης.

Η σύγκρουση εξελίχθηκε σε μια από τις πιο αιματηρές επιχειρήσεις των εθελοντικών σωμάτων στην Ήπειρο.

Οι τελευταίες στιγμές του ποιητή

Στις 28 Νοεμβρίου, ο Μαβίλης τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά κατά τη διάρκεια της μάχης.

Σύμφωνα με την ιστορική μελέτη του Νίκου Κουρκουμέλη για τους ερυθροχίτωνες του Αλέξανδρου Ρώμα, ο ποιητής μεταφέρθηκε στο σημείο συγκέντρωσης των τραυματιών, κοντά στην Αγία Παρασκευή.

Εκεί βρίσκονταν ο εθελοντής ιερέας Φώτης και η εθελόντρια νοσοκόμα Ασπασία Ράλλη.

Ο Αλέξανδρος Ρώμας, επίσης τραυματισμένος, φέρεται να στάθηκε μπροστά στον ετοιμοθάνατο Μαβίλη και να είπε: «Αγαθή η μοίρα σου, λοχαγέ Μαβίλη».

Η φράση διασώζεται στην ιστορική αφήγηση, αν και οι διαφορετικές μεταγενέστερες περιγραφές των τελευταίων στιγμών του ποιητή απαιτούν προσοχή ως προς την ακριβή διατύπωση των διαλόγων.

Ο Μαβίλης πέθανε εκείνη την ημέρα, χωρίς να προλάβει να δει την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 1913.

Η μάχη που δεν κατέληξε σε νίκη

Παρά την αντίσταση των εθελοντών, η μάχη του Δρίσκου δεν ολοκληρώθηκε με ελληνική επικράτηση.

Η αριθμητική και στρατιωτική υπεροχή των οθωμανικών δυνάμεων, οι απώλειες των αξιωματικών και η έλλειψη πυρομαχικών ανάγκασαν τους Γαριβαλδινούς να υποχωρήσουν.

Η ιστορική σημασία της μάχης δεν βρίσκεται επομένως σε μια στρατιωτική νίκη, αλλά στην προσπάθεια των εθελοντών και στις θυσίες τους.

Ο θάνατος του Μαβίλη προσέδωσε στη σύγκρουση ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ένας αναγνωρισμένος εκπρόσωπος των ελληνικών γραμμάτων είχε επιλέξει συνειδητά να πολεμήσει.

Η παρακαταθήκη του Λορέντζου Μαβίλη

Ο Μαβίλης έμεινε στην ιστορία ως μια μορφή που συνδύασε την ποίηση, τη φιλοσοφία, τη γλωσσική υπεράσπιση της δημοτικής και την ενεργό συμμετοχή στους εθνικούς αγώνες.

Το έργο του συνέχισε να εκδίδεται και μετά τον θάνατό του, ενώ το όνομά του δόθηκε σε δρόμους, πλατείες και σχολικές αναφορές.

Στην περιοχή του Δρίσκου υπάρχει μνημείο αφιερωμένο στη μνήμη του.

Η περίπτωση του Μαβίλη θυμίζει, με έναν τρόπο σχεδόν τραγικό, την αρχαία παράδοση του ποιητή-πολεμιστή: του ανθρώπου που δεν θεωρεί τη δημιουργία και τη δράση αντίθετες έννοιες.

Στις 28 Νοεμβρίου 1912 έσβησε η ζωή του Λορέντζου Μαβίλη. Η ποίησή του, όμως, εξακολουθεί να διαβάζεται.

Και η ιστορία του παραμένει μια υπενθύμιση ότι πίσω από τις μεγάλες ιστορικές ημερομηνίες υπάρχουν ανθρώπινες επιλογές, προσωπικές θυσίες και ζωές που διακόπηκαν πριν ολοκληρώσουν το έργο τους.

Ιστορικές πηγές

Νίκος Κ. Κουρκουμέλης, «Το Σώμα των Ελλήνων Ερυθροχιτώνων του Αλεξάνδρου Ρώμα στη μάχη του Δρίσκου, 26–28 Νοεμβρίου 1912», Ιονικά Ανάλεκτα, Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων. Ιστορικές μαρτυρίες για τη μάχη του Δρίσκου.