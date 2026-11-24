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Υπάρχουν εγκλήματα που δεν μπορούν να ξεχαστούν. Όχι μόνο για τον αριθμό των θυμάτων τους, αλλά επειδή αποκαλύπτουν με τον πιο απάνθρωπο τρόπο τι συμβαίνει όταν μια δικτατορία αποφασίζει να εξοντώσει ακόμη και τη νεολαία που τολμά να σηκώσει κεφάλι.

Τον Νοέμβριο του 1939, στην κατεχόμενη Τσεχοσλοβακία, το ναζιστικό καθεστώς εξαπέλυσε μια από τις πιο σκληρές επιχειρήσεις καταστολής εναντίον φοιτητών στην ευρωπαϊκή ιστορία. Νέοι άνθρωποι που διεκδικούσαν την ελευθερία της πατρίδας τους συνελήφθησαν μέσα στη νύχτα. Εννέα εκπρόσωποι του πανεπιστημιακού χώρου εκτελέστηκαν χωρίς δίκη. Περίπου 1.200 φοιτητές οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τα πανεπιστήμια έκλεισαν.

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Η γερμανική κατοχή και η αντίσταση των νέων

Τον Μάρτιο του 1939, η ναζιστική Γερμανία κατέλαβε τα τσεχικά εδάφη, δημιουργώντας το λεγόμενο Προτεκτοράτο Βοημίας και Μοραβίας. Η Πράγα βρέθηκε κάτω από τον ασφυκτικό έλεγχο των γερμανικών αρχών κατοχής. Η καταστολή, οι συλλήψεις, οι διώξεις πολιτικών αντιπάλων και η επιβολή της ναζιστικής ιδεολογίας έγιναν μέρος της καθημερινότητας.

Στις 28 Οκτωβρίου 1939, επέτειο της ίδρυσης της ανεξάρτητης Τσεχοσλοβακίας το 1918, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους της Πράγας. Οι δυνάμεις κατοχής απάντησαν με βία. Ο εργάτης Βάτσλαβ Σέντλατσεκ σκοτώθηκε, ενώ ο φοιτητής Ιατρικής Γιαν Όπλεταλ τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό. Ο Όπλεταλ πέθανε στις 11 Νοεμβρίου 1939.

Η κηδεία που μετατράπηκε σε εξέγερση

Στις 15 Νοεμβρίου, χιλιάδες φοιτητές και πολίτες συγκεντρώθηκαν για την κηδεία του Γιαν Όπλεταλ. Η τελετή εξελίχθηκε σε μεγάλη αντιγερμανική διαδήλωση. Οι δρόμοι της Πράγας γέμισαν από νέους ανθρώπους που αρνούνταν να αποδεχθούν την κατοχή. Η γερμανική διοίκηση θεώρησε ότι τα πανεπιστήμια είχαν μετατραπεί σε κέντρα αντίστασης. Αποφασίστηκε η συντριβή του φοιτητικού κινήματος.

Η νύχτα της 16ης προς 17η Νοεμβρίου: Η Γκεστάπο εισβάλλει στις εστίες

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Μέσα στη νύχτα, γερμανικές δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν σε φοιτητικές εστίες της Πράγας και άλλων πόλεων. Οι φοιτητές συλλαμβάνονταν και μεταφέρονταν σε χώρους κράτησης, χωρίς να γνωρίζουν τι τους περίμενε. Εννέα εκπρόσωποι του πανεπιστημιακού χώρου εκτελέστηκαν χωρίς δίκη στις 17 Νοεμβρίου. Ανάμεσά τους ήταν ο καθηγητής Γιόζεφ Ματούσεκ και ο φοιτητής Μάρεκ Φράουβιρτ. Η ναζιστική ανακοίνωση παρουσίασε τις εκτελέσεις ως τιμωρία για δήθεν επιθέσεις εναντίον Γερμανών.

Περίπου 1.200 φοιτητές στα στρατόπεδα συγκέντρωσης

Περίπου 1.200 φοιτητές συνελήφθησαν και εκτοπίστηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Ζάξενχαουζεν, κοντά στο Βερολίνο. Εκεί αντιμετώπισαν καταναγκαστική εργασία, στερήσεις, ασθένειες και κακομεταχείριση. Το Μνημείο του Ζάξενχαουζεν καταγράφει τη μεταφορά 1.140 Τσέχων φοιτητών στις 20 Νοεμβρίου 1939. Σύμφωνα με τα αρχεία του, 21 από αυτούς δεν επέζησαν της κράτησης. Οι περισσότεροι επιζώντες αφέθηκαν σταδιακά ελεύθεροι έως την άνοιξη του 1943.

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Τα πανεπιστήμια έκλεισαν – Ο Χίτλερ ήθελε μια κοινωνία χωρίς ελεύθερη σκέψη

Οι ναζιστικές αρχές ανακοίνωσαν το κλείσιμο όλων των τσεχικών πανεπιστημίων. Η αρχική διαταγή προέβλεπε τριετή αναστολή λειτουργίας. Στην πραγματικότητα, τα ιδρύματα παρέμειναν κλειστά μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια οργανωμένη επίθεση εναντίον της εκπαίδευσης, της επιστημονικής γνώσης και της εθνικής ταυτότητας ενός κατεχόμενου λαού.

Η θηριωδία έφτασε στη Δίκη της Νυρεμβέργης

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Μετά την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας, τα εγκλήματα στην Τσεχοσλοβακία αποτέλεσαν μέρος του αποδεικτικού υλικού στη Δίκη της Νυρεμβέργης. Ιδιαίτερη σημασία είχε η επίσημη ανακοίνωση της 17ης Νοεμβρίου 1939, με την οποία οι γερμανικές αρχές γνωστοποιούσαν το κλείσιμο των πανεπιστημίων, τις εννέα εκτελέσεις και τις συλλήψεις. Ο Κονσταντίν φον Νόιρατ, επικεφαλής του Προτεκτοράτου Βοημίας και Μοραβίας, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης για τη συνολική του ευθύνη στην πολιτική κατοχής και καταστολής.

Η 17η Νοεμβρίου έγινε Παγκόσμια Ημέρα Φοιτητών

Το 1941, σε συνάντηση φοιτητικών εκπροσώπων στο Λονδίνο, η 17η Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα Φοιτητών, προς τιμήν των θυμάτων της ναζιστικής καταστολής. Η ημερομηνία απέκτησε διεθνή συμβολισμό, πολύ πριν συνδεθεί στην Ελλάδα με την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973. Οι δύο επέτειοι αφορούν διαφορετικά γεγονότα, αλλά έχουν έναν κοινό πυρήνα: νέους ανθρώπους που αντιστάθηκαν σε αυταρχικά καθεστώτα.

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Όταν ένα καθεστώς φοβάται ακόμη και τους φοιτητές

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Η ιστορία της Πράγας το 1939 υπενθυμίζει ότι τα ολοκληρωτικά καθεστώτα στρέφονται και εναντίον της νέας γενιάς όταν αρνείται να υποταχθεί. Οι εννέα άνθρωποι που εκτελέστηκαν, οι εκατοντάδες που υπέφεραν στα στρατόπεδα και οι οικογένειές τους αποτελούν μέρος της ιστορικής μνήμης της Ευρώπης.

Γιατί ο φασισμός δεν αρχίζει πάντοτε με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αρχίζει και με τη φίμωση της διαφορετικής άποψης, με τη δίωξη της ελεύθερης σκέψης, με την ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας. Στην Πράγα του 1939, οι ναζί δεν εκτέλεσαν μόνο ανθρώπους. Επιχείρησαν να εκτελέσουν και το δικαίωμα μιας ολόκληρης γενιάς να σκέφτεται ελεύθερα.

Πηγές: Μνημείο και Μουσείο Ζάξενχαουζεν, πρακτικά της Δίκης της Νυρεμβέργης, European Network Remembrance and Solidarity, Radio Prague International.

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