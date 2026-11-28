Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος με τους γιούς του Νικόλαο και Παύλο.

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Στις 28 Νοεμβρίου 2002, μια δικαστική απόφαση από το Στρασβούργο έβαζε τέλος σε μία από τις πιο πολύκροτες περιουσιακές διαμάχες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υποχρέωνε το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει αποζημίωση στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο και σε μέλη της οικογένειάς του για την απαλλοτρίωση της λεγόμενης βασιλικής περιουσίας.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες πολιτικές συζητήσεις. Πίσω από τα ακίνητα, τα δάση και τα ανάκτορα βρισκόταν το ερώτημα σε ποιον ανήκε η περιουσία που χρησιμοποιούσε η πρώην βασιλική οικογένεια.

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Τι ακριβώς αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Το Δικαστήριο είχε ήδη κρίνει τον Νοέμβριο του 2000 ότι η αφαίρεση της περιουσίας χωρίς αποζημίωση παραβίαζε το δικαίωμα προστασίας της ιδιοκτησίας. Στις 28 Νοεμβρίου 2002 εξέδωσε την απόφαση για τη δίκαιη ικανοποίηση.

Επιδικάστηκαν 12 εκατομμύρια ευρώ στον Κωνσταντίνο, 900.000 ευρώ στην αδελφή του Ειρήνη και 300.000 ευρώ στην Αικατερίνη, δηλαδή 13,2 εκατομμύρια ευρώ για υλική ζημία. Επιπλέον, επιδικάστηκαν 500.000 ευρώ για κοινά δικαστικά έξοδα και δαπάνες. Το συνολικό ποσό ήταν 13,7 εκατομμύρια ευρώ.

Το Δικαστήριο δεν διέταξε επιστροφή των ακινήτων. Η αποζημίωση ήταν χρηματική και η περιουσία παρέμεινε στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΤΑΤΟΙ 1900

Τατόι, Μον Ρεπό και Πολυδένδρι

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Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονταν τρία περιουσιακά συγκροτήματα: το Τατόι στην Αττική, το Μον Ρεπό στην Κέρκυρα και το Πολυδένδρι στη Θεσσαλία. Το Τατόι περιλάμβανε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις, ιστορικά κτίρια και τους τάφους μελών της πρώην δυναστείας. Το Μον Ρεπό συνδεόταν με τη βασιλική οικογένεια και είναι γνωστό και ως τόπος γέννησης του πρίγκιπα Φιλίππου το 1921.

Η πρώην βασιλική οικογένεια υποστήριζε ότι τα ακίνητα ήταν ιδιωτική περιουσία. Το Δημόσιο προέβαλλε διαφορετικά επιχειρήματα για τον χαρακτήρα και την ιστορική προέλευσή τους.

Από το δημοψήφισμα του 1974 στον νόμο του 1994

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Η κατάργηση της μοναρχίας επικυρώθηκε με το δημοψήφισμα της 8ης Δεκεμβρίου 1974, όταν το 69,18% επέλεξε την αβασίλευτη δημοκρατία. Το πολιτειακό και το περιουσιακό ζήτημα, όμως, δεν ήταν ταυτόσημα.

Το 1992, με κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε συμφωνία για τη ρύθμιση περιουσιακών ζητημάτων. Το 1994, με κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, ο νόμος 2215/1994 όρισε τη μεταβίβαση της περιουσίας στο Δημόσιο χωρίς αποζημίωση. Η ρύθμιση αυτή αποτέλεσε τη βάση της προσφυγής στο Στρασβούργο.

Γιατί το Στρασβούργο δεν επιδίκασε όσα ζητούσαν

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Οι αξιώσεις των προσφευγόντων ήταν πολύ υψηλότερες από τα ποσά που τελικά επιδικάστηκαν. Το Δικαστήριο δεν αποδέχθηκε τις αποτιμήσεις τους ως βάση πλήρους αποζημίωσης. Έλαβε υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες, το ιστορικό της ιδιοκτησίας και το περιθώριο των κρατών να ενεργούν για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Η απόφαση αναγνώριζε παραβίαση της προστασίας της ιδιοκτησίας, χωρίς να αμφισβητεί την κατάργηση της μοναρχίας ή το πολίτευμα της χώρας.

Πώς πληρώθηκε η αποζημίωση

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Το Ελληνικό Δημόσιο κατέβαλε τα επιδικασθέντα ποσά. Η καταβολή δεν σήμαινε αναγνώριση πολιτικών δικαιωμάτων της πρώην βασιλικής οικογένειας ούτε δικαίωμα επαναφοράς της μοναρχίας. Αφορούσε αποκλειστικά περιουσιακά δικαιώματα.

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Το Τατόι και η νέα του χρήση

Σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα, το Τατόι βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης και ανάδειξης ως δημόσιος χώρος πολιτισμού, ιστορικής μνήμης και αναψυχής. Το πρόγραμμα αφορά το πρώην θερινό ανάκτορο, ιστορικά κτίρια, κήπους, συλλογές και μουσειακές υποδομές.

Μια απόφαση που έκλεισε μια εκκρεμότητα

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Η 28η Νοεμβρίου 2002 υπενθυμίζει τη διάκριση ανάμεσα στο πολίτευμα και στα ατομικά περιουσιακά δικαιώματα. Η Ελλάδα είχε αποφασίσει το πολίτευμά της το 1974. Το 2002 διευθετήθηκε δικαστικά μια διαφορετική υπόθεση: η αποζημίωση για την αφαίρεση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.