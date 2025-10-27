Ο Σεπτέμβριος του 2025 είναι ο μήνας που σηματοδότησε τη νέα εποχή της HuffPost.

Έπειτα από μία ριζική τεχνολογική αναβάθμιση, που συνδυάστηκε με redesign και επανασχεδιασμό με ενσωμάτωση καινοτόμων εφαρμογών, έχετε στα χέρια σας (και μπροστά στα μάτια σας) μία νέα ηλεκτρονική εφημερίδα. Σας προσκαλούμε να πλοηγηθείτε πολλές φορές κάθε μέρα, ώστε να διαβάζετε με μια ματιά την “βεντάλια” των θεμάτων στην κορυφή της επικαιρότητας και να γνωρίζετε όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο: Στην διεθνή και στην ελληνική πολιτική σκηνή, στην Οικονομία και σε όλα τα κοινωνικά πεδία. Για εμάς στη HuffPost, όμως, στην κορυφή της ατζέντας θα βρίσκονται πάντοτε και επιλογές από τις στήλες Life, Entertainment και στον Πολιτισμός, με τις υπογραφές που γνωρίζετε και εμπιστεύεστε.

Στην πρώτη σελίδα της HuffPost βρίσκετε πλέον και βίντεο, που επιλέγουμε για εσάς όταν η εικόνα αποτελεί ντοκουμέντο, καθώς και το Spotlight όπου θα βρείτε σταθερά την άποψη και τις παρεμβάσεις αρθρογράφων με το στίγμα μας: Με θάρρος, αμεροληψία και ευθύτητα, που αποδεικνύουν ότι θα βρίσκετε σε εμάς την πλέον ανεξάρτητη και αμερόληπτη δημοσιογραφική έκφραση στη χώρα μας, γιατί η HuffPost δεν θα κρύψει ποτέ την αλήθεια – ακόμα και αν αυτή “ενοχλεί”.

Το άνοιγμα της σεζόν, κάνοντας το νέο μας ξεκίνημα τον μήνα Σεπτέμβριο, μας βρίσκει:

με 6.200.000 “κλικ” το μήνα (208.000 αναγνώσεις κατά μέσο όρο καθημερινά, δηλαδή αύξηση 88% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2025)

με περισσότερους από 2 εκατομμύρια αναγνώστες για τον μήνα Σεπτέμβριο (αύξηση 100% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2025)

με την ισχυρότερη δημοσιογραφική ομάδα που είχαμε ποτέ – και σύντομα ακόμα πιο δυνατή

Ακόμα μεγαλύτερη σημασία από αυτούς τους αριθμούς, ωστόσο, έχει για όλους εμάς η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και η αναγνώριση ως αποτέλεσμα της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας που εσείς επιβραβεύετε. Δεσμευόμαστε να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην ίδια ασυμβίβαστη δημοσιογραφική τροχιά, προτάσσοντας την εγκυρότητα και την διασταύρωση κάθε πληροφορίας, έναντι του εύκολου εντυπωσιασμού και της παραπληροφόρησης.

Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε!

Η συντακτική ομάδα της HuffPost