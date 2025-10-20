Ο Πάνος Δημάκης μάς φανερώνει τη δύναμη και τη γοητεία της γλώσσας, με μπόλικο χιούμορ αλλά και σαφήνεια. Στο νέο του βιβλίο παρουσιάζει την ερμηνεία, την προέλευση και τη σύνδεση των λέξεων, καθώς και τη σχέση της νέας με την αρχαία ελληνική γλώσσα.

Το Χίλιες και μία λέξεις είναι ένα μοναδικό έργο για την αναπάντεχη προέλευση κάποιων λέξεων που χρησιμοποιούμε καθημερινά και τις γοητευτικές ιστορίες που συνδέονται με το ταξίδι τους μέχρι σήμερα. Αυτό το βιβλίο είναι ιδανικό για όσους/ες θα ήθελαν να κατανοήσουν βαθύτερα και με ουσιαστικό τρόπο την ελληνική γλώσσα.

Advertisement

Advertisement

Διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο:

Ποια σχέση έχουν μεταξύ τους τα κύματα με τα κύπελλα; Γιατί το κουράζω βγήκε από το κουρεύω; Τι σχέση έχει ο στόλος με το στολίζω και γιατί η πομπή από παρέλαση πήρε τη σημασία της ατιμίας; Γιατί το συγγνώμη έχει μια από τις πιο συγκλονιστικές ετυμολογίες στην ελληνική γλώσσα; Και τέλος, από πού κι ως πού συνδέεται ο Φώσκολος με το φεγγάρι;

Ένα ιδιόμορφο λεξικό για την ομορφιά και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας, που θα κάνει τον αναγνώστη να καταλάβει γιατί μπορεί –κι όχι γιατί πρέπει– να είναι περήφανος για τη γλώσσα του.

Η ετυμολογία, αυτός ο θαυμαστός κόσμος των συλλαβών και των ήχων, μας αποκαλύπτει τον συγκλονιστικό τρόπο της δημιουργίας και της διασύνδεσης των λέξεων. Η ιστορία, η μυθολογία και η παράδοση έρχονται να συμπληρώσουν αυτό το μαγικό ταξίδι στην ελληνική γλώσσα.

Ο Πάνος Δημάκης, το Γεράκι του τηλεπαιχνιδιού γνώσεων The Chase, μας φανερώνει τη δύναμη και τη γοητεία της γλώσσας με μπόλικο χιούμορ και γνώση.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

Ο Πάνος Δημάκης μεγάλωσε στο Άστρος Αρκαδίας και εδώ και πολλά χρόνια ζει στην Αθήνα, όπου σπούδασε Αγγλική Φιλολογία. Δούλεψε για 18 μήνες ως μεταφραστής στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα. Έχει μεταφράσει τα έργα του Νίκου Καζαντζάκη Ο καπετάν Μιχάλης και Ο ανήφορος στα αγγλικά, καθώς και αφηγήματα από τα αγγλικά και τα ιταλικά. Εμφανίζεται στην τηλεοπτική εκπομπή γνώσεων The Chase ως το Γεράκι. Επίσης, διδάσκει Business English και πραγματοποιεί ομιλίες σε στελέχη εταιρειών για τη γνώση, τη μνήμη και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τους στόχους μιας εταιρείας. Μιλάει 8 γλώσσες. Έχει γράψει το λεξικό Το βερβενιώτικο ιδίωμα, το αγγλικό ετυμολογικό λεξικό Etymolexicon και τα μυθιστορήματα Δεκαεπτά κλωστές, στο οποίο βασίστηκε η ομώνυμη τηλεοπτική σειρά, Το ποτάμι των χιλίων τυφλών και Ποσειδών.