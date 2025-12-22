Έντονα προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα στο οδικό δίκτυο της Αττικής, με την κυκλοφορία να πραγματοποιείται με σημαντικές καθυστερήσεις.



Αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, ανόδου και καθόδου. Σοβαρό μποτιλιάρισμα σημειώνεται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν στη Λεωφόρο Μεσογείων καθώς και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στην Αττική Οδό, όπως αναφέρεται σε ενημέρωση του επίσημου λογαριασμού της στο X.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

10'-15' στην έξοδο για Πειραιά.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

20'-25' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καταγράφονται καθυστερήσεις 5–10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας, ενώ στην έξοδο προς Πειραιά οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10–15 λεπτά. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 20–25 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.