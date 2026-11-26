Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πλατφόρμα της αίτησης Α21 για το επίδομα παιδιού επαναλειτουργεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 για υποβολή νέων αιτήσεων ή διορθώσεων.

Η πέμπτη δόση του επιδόματος θα καταβληθεί επίσημα τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, ενώ τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής.

Το ποσό του επιδόματος εξαρτάται από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2025 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κλιμάκια.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν οριστικά την ηλεκτρονική αίτηση μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ, διασφαλίζοντας την ακρίβεια των στοιχείων τους για την έγκριση της πληρωμής.

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει την ίδια ημέρα και άλλα κοινωνικά επιδόματα, όπως το επίδομα στέγασης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τα αναπηρικά επιδόματα.

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Η πλατφόρμα της αίτησης Α21 για το επίδομα παιδιού ανοίγει ξανά την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 στις 08:00. Οι οικογένειες μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση ή να διορθώσουν την υπάρχουσα, μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής της πέμπτης δόσης από τον ΟΠΕΚΑ.

Η πλατφόρμα είχε κλείσει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00, για να γίνει η εκκαθάριση της πέμπτης δόσης. Το ποσό υπολογίστηκε με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που δηλώθηκαν στην αίτηση Α21 του 2026 και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2025.

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Πότε πληρώνεται η πέμπτη δόση του επιδόματος παιδιού;

Η πέμπτη δόση πληρώνεται επίσημα τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ATM από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2026, την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Την ίδια μέρα ο ΟΠΕΚΑ πληρώνει και άλλα επιδόματα: στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αναπηρικά, ανασφάλιστων υπερηλίκων και γέννησης.

Πόσα χρήματα δίνει το επίδομα παιδιού Α21;

Το επίδομα κυμαίνεται από 28 έως 70 ευρώ τον μήνα για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά. Για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί κυμαίνεται από 56 έως 140 ευρώ τον μήνα. Το τελικό ποσό εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Παιδί Ποσό τον μήνα 1ο και 2ο παιδί (το καθένα) 28 – 70 ευρώ 3ο και κάθε επόμενο (το καθένα) 56 – 140 ευρώ

Τι πρέπει να προσέξουν οι οικογένειες στην αίτηση;

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Όπως επισημαίνει ο ΟΠΕΚΑ, αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα. Επίσης, η αίτηση πρέπει να εγκριθεί για να γίνει πληρωμή, γι’ αυτό τα στοιχεία της χρειάζονται προσεκτικό έλεγχο.

Ανάμεσα στις προϋποθέσεις που ελέγχονται είναι η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως το γυμνάσιο, καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Πώς γίνεται η αίτηση Α21;

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (idika.gr) ή μέσω του opeka.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet του δικαιούχου.

Πότε πληρώνεται η έκτη δόση;

Η ημερομηνία της έκτης και τελευταίας δόσης του 2026 δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Το 2025 η αντίστοιχη δόση πληρώθηκε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.