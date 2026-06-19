Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εγκαινίασε το πρώτο σημείο εξυπηρέτησης φορολογουμένων myPoint στον Χολαργό, εισάγοντας ένα νέο μοντέλο λειτουργίας για πολίτες και επιχειρήσεις.

Το δίκτυο αυτό συνδυάζει τη φυσική παρουσία με ψηφιακά εργαλεία, οργανώνοντας την εξυπηρέτηση σε τρεις διακριτές ζώνες για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση αιτημάτων.

Η ΑΑΔΕ στοχεύει στην επέκταση του δικτύου σε όλη τη χώρα, αναβαθμίζοντας τις υφιστάμενες υπηρεσίες σε σύγχρονους κόμβους υποστήριξης με ενιαία πρότυπα λειτουργίας.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη βελτίωση της εμπειρίας των φορολογουμένων μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας και της άμεσης ανθρώπινης επαφής.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τον πρώτο χώρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων myPoint εγκαινιάζει σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ΑΑΔΕ προχωρά στην δημιουργία φυσικών σημείων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και, σταδιακά, σε κάθε νομό της χώρας.

Εντός των «myPoint» η εξυπηρέτηση οργανώνεται σε τρεις ζώνες:

Advertisement

Advertisement

• Self-Service Point, για υποδοχή και εξυπηρέτηση πολιτών που θα μπορούν να κάνουν χρήση κοινόχρηστου εξοπλισμού για τις υποθέσεις τους (όπως υπολογιστές και εκτυπωτές) αλλά και για υποστήριξη πολιτών που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

• Service Point, για εξειδικευμένη πληροφόρηση, σύνθετα θέματα και συγκεκριμένες πράξεις ή πιστοποιητικά που απαιτούν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση.

• Back Office, για την οργανωμένη, ασφαλή και αποτελεσματική επεξεργασία και διεκπεραίωση αιτημάτων, χωρίς απευθείας επαφή με το κοινό.

Νέο μοντέλο εξυπηρέτησης από την ΑΑΔΕ

Εγκαινιάζοντας το πρώτο -πανελλαδικά- σημείο του νέου δικτύου «myPoint, το οποίο θα λειτουργήσει από σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Χολαργό (Λεωφόρος Περικλέους 49) ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε ότι «η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την ΑΑΔΕ.

Με το νέο δίκτυο “myPoint” δημιουργούμε ένα σύγχρονο και αναγνωρίσιμο σημείο επαφής με την Αρχή, που συνδυάζει τη φυσική εξυπηρέτηση με τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας. Στόχος μας είναι κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση να έχει ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, να εξυπηρετείται ταχύτερα και να απολαμβάνει μια ενιαία, ποιοτική και ανθρώπινη εμπειρία εξυπηρέτησης», όπως τόνισε.

Με βάση το σχέδιο αυτό, οι υφιστάμενες Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης αναβαθμίζονται και εξελίσσονται σε σύγχρονους κόμβους υποστήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων, που συνδέουν τη φυσική παρουσία με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΑΑΔΕ.

Advertisement

Έτσι επιτυγχάνεται:

• καλύτερη καθοδήγηση των πολιτών κατά την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ,

• ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στον φυσικό χώρο εξυπηρέτησης,

Advertisement

• βελτίωση της προσβασιμότητας και της εμπειρίας εξυπηρέτησης,

• μείωση της αναμονής και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αιτημάτων,

• εφαρμογή ενιαίου προτύπου λειτουργίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Advertisement

Το δίκτυο «myPoint» της ΑΑΔΕ θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Το νέο πρότυπο λειτουργίας θα εφαρμόζεται αρχικά σε 6 επιλεγμένα σημεία στην Αττική και προβλέπει ενιαία οργάνωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης, από την είσοδο του πολίτη στον χώρο έως την ολοκλήρωση της υπόθεσής του. Το επόμενο «myPoint» αναμένεται να λειτουργήσει στον Κεραμεικό, ενώ σχεδιάζεται να τεθούν σε λειτουργία και 4 ακόμη σημεία στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τουλάχιστον ένα στην πρωτεύουσα κάθε νομού της χώρας.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι η παροχή ταχύτερης, απλούστερης και πιο αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των φορολογουμένων, με ενιαία ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και διατηρώντας, όπου απαιτείται, την άμεση ανθρώπινη επαφή.

Advertisement

Όπως τόνισε ο κύριος Πιτσιλής, με το νέο δίκτυο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε ένα πιο οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, με καλύτερη καθοδήγηση, μείωση της αναμονής και ευκολότερη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Advertisement

Παράλληλα και οι εργαζόμενοι της ΑΑΔΕ υποστηρίζονται από σύγχρονα εργαλεία, σαφέστερες διαδικασίες και αναβαθμισμένο περιβάλλον εργασίας, ώστε να επικεντρώνονται στην ουσιαστική εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Advertisement