Αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές επιφυλάσσει το 2026 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, καθώς από την 1η Ιανουαρίου τίθεται σε ισχύ η ετήσια αναπροσαρμογή των εισφορών του e-ΕΦΚΑ.

Η αύξηση για το νέο έτος διαμορφώνεται στο 2,6%, ποσοστό που προκύπτει από τη μεταβολή του ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και όχι από τον δείκτη μισθών της ΕΛΣΤΑΤ, η εφαρμογή του οποίου μετατέθηκε για το 2027 με απόφαση του υπουργείου Εργασίας. Αν οι εισφορές συνδέονταν ήδη από το 2026 με τον δείκτη μισθών, οι επιβαρύνσεις θα έφταναν περίπου το 5,5%, δημιουργώντας σημαντική πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των μη μισθωτών.

Για τους αγρότες, οι αυξήσεις κυμαίνονται από 3,8 ευρώ έως 10 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία.

Η ελάχιστη εισφορά ανεβαίνει από τα 145,63 ευρώ στα 149,5 ευρώ, ενώ η ανώτατη διαμορφώνεται στα 405 ευρώ από 394,94 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Αισθητά μεγαλύτερες είναι οι επιβαρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Η πρώτη κατηγορία αυξάνεται κατά 6,3 ευρώ, από 244,65 ευρώ στα 251 ευρώ, ενώ στην ανώτατη ασφαλιστική κλάση η μηνιαία εισφορά φτάνει τα 676,5 ευρώ, με αύξηση άνω των 17 ευρώ.

Τι καλύπτουν οι εισφορές

Υπενθυμίζεται ότι οι αυξήσεις αφορούν όλες τις επιμέρους εισφορές:

κύρια σύνταξη

υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα)

Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας





Οι αυξήσεις στις εισφορές είναι μεν περιορισμένες, φέτος, όμως μας υπενθυμίζουν ότι το ασφαλιστικό κόστος παραμένει ένας από τους πιο σταθερούς και δύσκολα διαχειρίσιμους παράγοντες πίεσης για τη μικρή και μεσαία παραγωγική βάση της χώρας, στην οποία ανήκουν επαγγελματίες και αγρότες.