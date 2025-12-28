Το 2026 φέρνει ένα νέο, πιο σύνθετο αλλά και πιο στοχευμένο πλαίσιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Οι αλλαγές αφορούν στη φορολογία, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα τεκμαρτά εισοδήματα αλλά και τα προγράμματα χρηματοδότησης, δημιουργώντας ένα μίγμα ελαφρύνσεων και επιβαρύνσεων που δεν επηρεάζει όλους με τον ίδιο τρόπο.

Νέα φορολογική κλίμακα

Από 1ης Ιανουαρίου 2026 εφαρμόζεται οριζόντια μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Για πρώτη φορά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με παιδιά αποκτούν φορολογικές μειώσεις αντίστοιχες με εκείνες των μισθωτών, περιορίζοντας μια χρόνια ανισότητα. Θεσπίζεται αφορολόγητο όριο έως 20.000 ευρώ για αυτοαπασχολούμενους έως 25 ετών. Για ηλικίες 26–30 ετών, τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 9%.

Χαρακτηριστικό Παράδειγμα: 28χρονος λογιστής με ετήσιο εισόδημα 22.000 ευρώ θα πληρώσει μειωμένο φόρο, με όφελος που προσεγγίζει τα 1.560 ευρώ.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τρία παιδιά θα έχουν σημαντικές φοροελαφρύνσεις, από 650 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ έως 3.300 ευρώ για εισόδημα 60.000 ευρώ. Για τους πολύτεκνους, το αφορολόγητο όριο διαμορφώνεται στις 20.000 ευρώ.

Επιπλέον, μειώνεται κατά 50% το τεκμαρτό εισόδημα για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής. Παράλληλα, εξαιρούνται από το τεκμαρτό σύστημα οι νέες μητέρες για το έτος γέννησης του παιδιού και τα δύο επόμενα έτη.

Το τεκμαρτό εισόδημα παραμένει

Παρά τις μειώσεις, το τεκμαρτό σύστημα αυστηροποιείται λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού από 830 σε 880 ευρώ. Το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα ανεβαίνει στις 12.320 ευρώ, ενώ ο κατώτατος φόρος αυξάνεται από 1.256 σε 1.410 ευρώ.

Περίπου 400.000 επαγγελματίες αναμένεται να δουν υψηλότερα εκκαθαριστικά.

Ποιοι εξαιρούνται: Πλήρης εξαίρεση ισχύει για αγρότες, επαγγελματίες με «μπλοκάκι» έως τρεις εργοδότες, άτομα με αναπηρία άνω του 80%, καφενεία σε χωριά έως 500 κατοίκους και νέους επαγγελματίες στα τρία πρώτα έτη δραστηριότητας.

Ασφαλιστικές Εισφορές

Οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται κατά 2,6%–2,8%, σε συνάρτηση με τον πληθωρισμό του 2025. Η χαμηλότερη εισφορά ανεβαίνει στα 251,26 ευρώ μηνιαίως, με ετήσια επιβάρυνση περίπου 80 ευρώ, ενώ στις ανώτερες κατηγορίες η μηνιαία αύξηση φτάνει ή ξεπερνά τα 17 ευρώ.

Οι μη μισθωτοί θα πρέπει έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία, η οποία θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση 2,4% στις κύριες συντάξεις.

Χρηματοδότηση – Επιδοτήσεις

Το 2026 ενεργοποιείται νέο κύμα προγραμμάτων για ψηφιακό μετασχηματισμό, εξωστρέφεια και αγροτική επιχειρηματικότητα. Ξεχωρίζουν τα vouchers για ψηφιακά εργαλεία, επενδύσεις έως 2 εκατ. ευρώ για καινοτόμα προϊόντα, δράσεις εξαγωγών με επιδότηση έως 50% και ειδικά ταμεία για την πρωτογενή παραγωγή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι υπερεκπτώσεις δαπανών 100% για στρατηγικούς τομείς, καθώς και τα προγράμματα κατάρτισης με επιδότηση έως 3.500 ευρώ ανά ωφελούμενο.

Το 2026 δεν είναι απλώς μια χρονιά φορολογικών μειώσεων ή αυξήσεων. Είναι ένα έτος όπου η σωστή επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, η κατανόηση των τεκμαρτών και η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Όσοι κινηθούν έγκαιρα και με σωστό σχεδιασμό θα έχουν ουσιαστικό όφελος. Οι υπόλοιποι κινδυνεύουν να βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων στα εκκαθαριστικά τους.

