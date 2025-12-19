Σε μία σημαντική κίνηση που θα επηρεάσει τον οικογενειακό προϋπολογισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική, η ΕΥΔΑΠ κατέθεσε προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) νέα τιμολόγια νερού για την περίοδο 2025–2029 στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού πλαισίου.

Η πρόταση εντάσσεται στη ρύθμιση που επιτρέπει πενταετή καθορισμό των χρεώσεων με βάση το πραγματικό χρηματοοικονομικό κόστος των υπηρεσιών και την κάλυψη πρόσθετων φορολογικών βαρών προηγούμενων ετών που αντιμετωπίζει η εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισήγηση της ΕΥΔΑΠ προβλέπει μικρές αυξήσεις στους λογαριασμούς νερού που θα τεθούν σε ισχύ πιθανότατα από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Μηνιαίο πάγιο: Το πάγιο για τις οικιακές παροχές πρόκειται να αυξηθεί από 1 ευρώ σε περίπου 2 ευρώ ανά μήνα. Επιπλέον, θα εισαχθεί νέο πάγιο για την αποχέτευση περίπου 1 ευρώ/μήνα για όλους τους χρήστες.

Επαγγελματικό/Βιομηχανικό τιμολόγιο: Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα δουν μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές ανά κυβικό νερό — για παράδειγμα, από 0,83 ευρώ σε περίπου 1,10 ευρώ για κατανάλωση έως 1.000 m³ και από 0,98 σε 1,30 ευρώ για μεγαλύτερες ποσότητες.

Κατά κεφαλήν επιβάρυνση: Πηγές που καλύπτουν το θέμα σημειώνουν ότι η συνολική επιβάρυνση για κάθε παροχή εκτιμάται σε περίπου 2–3 ευρώ επιπλέον τον μήνα, εφόσον εγκριθούν οι προτάσεις της ΕΥΔΑΠ από τη ΡΑΑΕΥ.

Για ένα μέσο νοικοκυριό στην Αττική, οι αυξήσεις στο πάγιο και η νέα χρέωση αποχέτευσης μεταφράζονται σε περίπου 24–36 ευρώ περισσότερα το χρόνο. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης παραμένουν σταθερές για τα οικιακά τιμολόγια, οι νέες χρεώσεις στα πάγια και στους επαγγελματικούς λογαριασμούς σημαίνουν πιο αισθητή αύξηση για επιχειρήσεις, δημόσιο και μεγάλους καταναλωτές.

Η ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι η αναπροσαρμογή είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών, την κάλυψη των υψηλών λειτουργικών και επενδυτικών εξόδων καθώς και για τη χρηματοδότηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος ύψους άνω των 2,5 δισ. ευρώ που στοχεύει στην ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης και στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Η Εισήγηση της ΕΥΔΑΠ

Η Εισήγηση Χρηματοοικονομικού Κόστους που υπέβαλε η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. περιγράφει λεπτομερώς το πλαίσιο και τις παραδοχές για τον υπολογισμό του κόστους παροχής υπηρεσιών ύδατος για την πρώτη ρυθμιστική περίοδο από 1/1/2025 έως 31/12/2029. Το έγγραφο περιλαμβάνει ανάλυση του κόστους λειτουργίας, των αποσβέσεων παγίων και της απόδοσης επί των απασχολούμενων κεφαλαίων, καθώς και επενδύσεις και πηγές χρηματοδότησης που θεωρούνται αναγκαίες για τη βιώσιμη λειτουργία της εταιρείας.

Στο σώμα της εισήγησης, η ΕΥΔΑΠ παρουσιάζει επίσης ενδεικτικά τιμολόγια βάσει του προτεινόμενου χρηματοοικονομικού κόστους και των μεθόδων υπολογισμού που θέτει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του 2024. Η ανάλυση περιλαμβάνει όχι μόνο τις τρέχουσες δαπάνες αλλά και την προβλεπόμενη απόδοση κεφαλαίου που θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό του επιτρεπόμενου εσόδου.

Παράλληλα, η ΡΑΑΕΥ ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και την ενεργό συμμετοχή πολιτών, επιχειρήσεων και οργανώσεων μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να διαμορφωθεί η τελική απόφαση για το χρηματοοικονομικό κόστος και τα νέα τιμολόγια που θα ισχύσουν στην Αττική την επόμενη πενταετία.