Από τον Ιανουάριο του 2025, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα σε ευρώ μέσα σε δευτερόλεπτα, οποιαδήποτε στιγμή – ημέρα ή νύχτα, εργάσιμες ή Σαββατοκύριακα – τόσο εντός της χώρας τους όσο και σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Η αποστολή χρημάτων σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ θα είναι ταχύτερη και ασφαλέστερη από ποτέ», αναφέρει η Κομισιόν, σημειώνοντας ότι οι νέοι κανόνες για τις άμεσες πληρωμές υποχρεώνουν τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (ΠΥΠ) στη ζώνη του ευρώ να προσφέρουν στους πελάτες τους τόσο τη δυνατότητα λήψης όσο και αποστολής άμεσων πληρωμών σε ευρώ. Παράλληλα, εισάγεται και η υπηρεσία επαλήθευσης του δικαιούχου πληρωμής (VoP), προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία έναντι απάτης.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις πληρωμές στην Ευρώπη. Ο κανονισμός για τις άμεσες πληρωμές θα βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινή ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων, επιτρέποντάς τους να στέλνουν και να λαμβάνουν πληρωμές άμεσα, όλο το εικοσιτετράωρο. Αυτό θα καταστήσει τις συναλλαγές πιο ασφαλείς, με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να υποχρεούνται να επαληθεύουν τον προοριζόμενο δικαιούχο και να αποστέλλουν ειδοποίηση στον πληρωτή σε περίπτωση σφάλματος ή υποψίας απάτης. Θα παρακολουθούμε τη συγκεκριμένη εφαρμογή στα κράτη μέλη, ώστε όλοι να μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από αυτούς τους νέους κανόνες» δήλωσε η Επίτροπος για της χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ενωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων Μαρία Λουίζ Αλμπουκέρκι.

Τι αλλάζει

Ταχύτητα: Οι μεταφορές σε ευρώ δεν θα χρειάζονται πλέον ημέρες. Τα χρήματα θα φτάνουν στον λογαριασμό του παραλήπτη μέσα σε δευτερόλεπτα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα – ακόμη και αργίες.

Ίδιο κόστος: Οι τράπεζες και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν επιτρέπεται να χρεώνουν περισσότερο για μια άμεση πληρωμή από ό,τι για μια τυπική μεταφορά πίστωσης.

Προστασία από απάτη και λάθη: Πριν εκτελεστεί μια πληρωμή, οι πάροχοι θα πρέπει να επαληθεύουν εάν το όνομα του δικαιούχου αντιστοιχεί στον IBAN, μειώνοντας τον κίνδυνο λαθών και απατών. Η υπηρεσία αυτή θα παρέχεται δωρεάν.

Μικρότερο κόστος επεξεργασίας: Τα ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος θα μπορούν να συμμετέχουν άμεσα στα συστήματα πληρωμών, μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα.

Οφέλη για πολίτες και επιχειρήσεις

«Οι άμεσες πληρωμές θα ενισχύσουν την οικονομία της Ευρώπης και θα φέρουν σημαντικά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», αναφέρει η Επιτροπή και εξηγεί ότι για τους πολίτες, τα χρήματα θα είναι άμεσα διαθέσιμα, διευκολύνοντας την κάλυψη έκτακτων αναγκών ή τον διαμοιρασμό εξόδων σε κοινωνικές περιστάσεις. Για τις επιχειρήσεις, θα βελτιωθεί η διαχείριση των ταμειακών ροών και η εξυπηρέτηση πελατών, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος.

Επόμενα βήματα

Από τον Ιανουάριο του 2027, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εκτός της ζώνης του ευρώ θα υποχρεούνται επίσης να επιτρέπουν στους πελάτες τους την αποστολή και λήψη άμεσων πληρωμών σε ευρώ, καθώς και την επαλήθευση του δικαιούχου.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των χρεώσεων και την πρόσβαση στις άμεσες πληρωμές και θα υποβάλει έκθεση στους συννομοθέτες της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι παραμένουν οικονομικά προσιτές και ευρέως διαθέσιμες.

Ιστορικό

Ο Κανονισμός για τις Άμεσες Πληρωμές, που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2024, επικαιροποιεί τους κανόνες του 2012 για τις μεταφορές πίστωσης σε ευρώ, ώστε να αντικατοπτρίζουν την τεχνολογική πρόοδο και τις σημερινές ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων.

Οι κανόνες εφαρμόζονται σταδιακά, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Από τις 9 Ιανουαρίου 2025, οι ΠΥΠ στη ζώνη του ευρώ απαγορεύεται να επιβάλλουν υψηλότερα τέλη για άμεσες πληρωμές και πρέπει να προσφέρουν τουλάχιστον τη δυνατότητα λήψης αυτών των πληρωμών.