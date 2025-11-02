Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 300.000 Κινέζοι τουρίστες επισκέπτονται την Ελλάδα, ενώ χιλιάδες ζουν μόνιμα στη χώρα. Το ερώτημα είναι απλό: Είναι η επιχείρησή σας έτοιμη να τους εξυπηρετήσει; Η Επιτροπή Ελληνοκινεζικής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, διαμόρφωσε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, προκειμένου να καταγράψει τις τάσεις της αγοράς και τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ώστε να βοηθήσει τους επαγγελματίες να αξιοποιήσουν μια αγορά που χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει όλο και περισσότερο. (Συμπληρώστε το Ερωτηματολόγιο ▸ ΕΔΩ ).

Πώς προτιμούν να πληρώνουν οι Κινέζοι – Το WeChat Pay

Το WeChat Pay είναι το #1 σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών στην Κίνα, με πάνω από 1,3 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες. Λειτουργεί μέσω της εφαρμογής WeChat (του πιο δημοφιλούς application της Κίνας) και επιτρέπει άμεσες, ασφαλείς συναλλαγές με ένα απλό σκανάρισμα QR code.

Για τους Κινέζους, το WeChat Pay δεν είναι απλώς τρόπος πληρωμής — είναι μέρος της καθημερινότητάς τους, από τον καφέ (… ή καλύτερα το τσάι τους) έως την αγορά ακινήτου!

Στοιχεία μιλούν από μόνα τους:

9 στους 10 Κινέζους τουρίστες προτιμούν επιχειρήσεις που δέχονται WeChat Pay

+40% είναι η αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης των Κινέζων που ταξιδεύουν σε καταστήματα που υποστηρίζουν WeChat Pay

70% των ταξιδιωτών «αποφεύγουν» επιχειρήσεις χωρίς WeChat Pay

1,3 δισ. είναι οι ενεργοί χρήστες του WeChat Pay παγκοσμίως

Χωρίς WeChat Pay υπολογίζεται ότι μια επιχείρηση χάνει έως 7 στους 10 δυνητικούς Κινέζους πελάτες, πριν καν περάσουν την πόρτα της.

Εκατομμύρια επαγγελματίες στην Ασία και την Ευρώπη επιλέγουν το WeChat Pay, τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στα e-shops, γιατί προσφέρει:

Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη

Άμεσες Συναλλαγές

Μηδενικό Κίνδυνο Πλαστών Χρημάτων

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Αύξηση Πωλήσεων

Ποιος επιχειρηματίας θα αρνιόταν να δεχτεί πιστωτικές κάρτες από Ευρωπαίους τουρίστες; Για τους Κινέζους, το WeChat Pay είναι εξίσου απαραίτητο, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής Ελληνοκινεζικής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, η οποία προαναγγέλει τη διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για όλους τους τρόπους προσέλκυσης των Κινέζων τουριστών, αλλά και των πάνω από 30.000 Κινέζων οι οποίοι ζουν μόνιμα στη χώρα μας.