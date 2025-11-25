Η Black Friday 2025 κορυφώνεται στις 28 Νοεμβρίου και τα καταστήματα – ηλεκτρονικά και φυσικά – έχουν φορέσει τα… «μαύρα» της μεγάλης εμπορικής γιορτής. Οι εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 70%, οι ουρές έξω από δημοφιλείς αλυσίδες και τα e-shops που ανεβάζουν ρυθμούς, μέρες τώρα, για ακόμη μια χρονιά, ανεβάζοντας τον παλμό της καταναλωτικής υπερφόρτωσης, έστω και στα λόγια…

Ωστόσο, όσο εντυπωσιακές κι αν είναι οι ταμπέλες με τα «-50%» και «Limited Offer», η Black Friday δεν είναι πάντα αυτό που φαίνεται. Και κάθε χρόνο αποδεικνύεται ότι ο έξυπνος καταναλωτής είναι αυτός που κερδίζει τις πραγματικές ευκαιρίες, όχι απαραίτητα αυτός που αγοράζει περισσότερο.

Έρευνα αγοράς για την Black Friday

Η μεγαλύτερη παγίδα της Black Friday είναι η πλασματική έκπτωση. Σε πολλές περιπτώσεις, οι τιμές ανεβαίνουν λίγες ημέρες πριν, ώστε η «μεγάλη προσφορά» να φαίνεται πιο εντυπωσιακή.

Τι να κάνετε:

• Ελέγξτε την τιμή του προϊόντος σε διαφορετικά e-shops.

• Δείτε το ιστορικό τιμών μέσα από ειδικές πλατφόρμες.

• Μη διστάσετε να επισκεφθείτε το κατάστημα πριν την Black Friday για να δείτε την πραγματική τιμή.

Παράδειγμα: Ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια εμφανίζεται σήμερα με «έκπτωση 40%» στα 90€. Την περασμένη εβδομάδα, όμως, κόστιζαν 95€. Η πραγματική έκπτωση είναι μόλις 5€.

Προσοχή στα ψεύτικα e-shops

Η άνοδος των ηλεκτρονικών αγορών φέρνει μαζί της και κάτι πολύ πιο σκοτεινό: τα ψεύτικα e-shops. Σύμφωνα με στοιχεία που αποκαλύπτει η Euronews, έχουν αυξηθεί κατά 250% ενόψει Black Friday.

Αυτά τα καταστήματα αντιγράφουν γνωστά brands, προσφέρουν «τρελές» εκπτώσεις που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού, ζητούν πάντα προπληρωμή και φυσικά… δεν στέλνουν ποτέ τα προϊόντα.

Τι να προσέξετε:

• URL που μοιάζει ύποπτο (π.χ. “-officialstore-sale2025.net”).

• Ελλιπή στοιχεία επικοινωνίας.

• Απουσία ελληνικού ΑΦΜ ή εταιρικών στοιχείων.

• Περίεργες μορφές πληρωμής (π.χ. μόνο τραπεζικό έμβασμα).

Μη δίνετε τα στοιχεία σας

Πέρα από τα ψεύτικα κατάστηματα, υπάρχουν και τα site που απλώς συλλέγουν προσωπικά δεδομένα. Ένα δωρεάν κουπόνι -20% μπορεί να είναι ο εύκολος τρόπος να αποκαλύψετε email, τηλέφωνο ή ακόμη και στοιχεία κάρτας.



Κανόνας ασφαλείας: Αν δεν υπάρχει λουκέτο SSL (padlock) δίπλα στο URL, δεν κάνετε πληρωμή.

Προσοχή με τις επιστροφές

Το δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών ισχύει ΜΟΝΟ για αγορές μέσω Internet. Στα φυσικά καταστήματα, η επιστροφή γίνεται με βάση την πολιτική επιστροφών της κάθε επιχείρησης, οπότε ρωτήστε και ζητήστε κάρτα αλλαγής. Άρα, αυτή η «ευκαιρία» στο κατάστημα μπορεί να γίνει… παγίδα αν το προϊόν τελικά δεν σας κάνει ή δεν λειτουργεί όπως περιμένετε και οι ημέρες επιστροφής έχουν παρέλθει.

Κρατήστε τις αποδείξεις

Αυτό είναι το διαβατήριο της αποζημίωσης! Είτε αγοράσατε από e-shop είτε από φυσικό κατάστημα, η απόδειξη είναι η μόνη σας ασπίδα αν χρειαστεί αλλαγή ή αντικατάσταση.

Και κάτι ακόμα! Στις ηλεκτρονικές αγορές, κρατήστε και το email επιβεβαίωσης.

Μην αγοράζετε με… συναίσθημα

Προτιμήστε να αγοράζετε με σχέδιο και όχι με το συναίσθημα! Οι ψυχολόγοι μιλούν για «συναισθηματική κατανάλωση», εννοώντας το αίσθημα ότι «χάνουμε την ευκαιρία», ότι «όλοι αγοράζουν τώρα», ή ότι «επιτέλους το αξίζω». Αυτή ακριβώς η ψυχολογία κάνει πολλούς να αγοράσουν προϊόντα που δεν χρειάζονται πραγματικά.

Τρεις χρυσές συμβουλές: Φτιάξτε λίστα με όσα πραγματικά χρειάζεστε. Όρίστε μέγιστο προϋπολογισμό και μην τον ξεπεράσετε. Μη βιάζεστε λόγω αντίστροφης μέτρησης («άλλες 2 ώρες», «μόνο 5 τεμάχια διαθέσιμα»).

Έρχεται και η… Cyber Monday

Αν δεν βρείτε την προσφορά που θέλετε στα προϊόντα τεχνολογίας, έρχεται και η δική τους ημέρα υπερπροσφορών. Ο λόγος για τη Cyber Monday, που φέτος είναι την 1η Δεκεμβρίου και έχει συχνά καλύτερες τιμές σε τεχνολογικά προϊόντα, laptops, κινητά και gaming εξοπλισμό.

Με άλλα λόγια, ο καταναλωτής που κερδίζει είναι αυτός που κάνει ψύχραιμη έρευνα, επιβεβαιώνει την ασφάλεια της συναλλαγής, γνωρίζει τα δικαιώματά του και ψωνίζει με προγραμματισμό, όχι αυτός που τρέχει να μπει πρώτος στο μαγαζί και πέφτει στο καλάθι των εκπτώσεων.

Ο χρυσός κανόνας των αγορών τέτοιες μέρες; Στις πραγματικές προσφορές δεν τρέχεις, τις βρίσκεις ψάχνοντας αργά!