Μια κοινωνία που ζει… online, αλλά και μια αγορά που αλλάζει ριζικά! Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας σύμφωνα με την πανελλήνια έρευνα «Focus On Tech Life Tips» που πραγματοποίησε η Focus Bari.

Τα ποσοστά αποκαλύπτουν ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς μια χώρα που «ακολουθεί» τις διεθνείς ψηφιακές εξελίξεις, αλλά μια χώρα που τις ζει στο έπακρο. Το smartphone έγινε το κέντρο της καθημερινότητας, το e-commerce εδραιώθηκε και η Τεχνητή Νοημοσύνη κερδίζει συνεχώς έδαφος μέσα από εφαρμογές που βελτιώνουν την παραγωγικότητα και προσφέρουν λύσεις, εύκολα και γρήγορα..

Από την άλλη, όμως, αποκαλύπτουν και την ανησυχία για την ιδιωτικότητα, τις επιπτώσεις στην κοινωνία και τις παγίδες των online συναλλαγών.

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Καθημερινή online ζωή: Σχεδόν όλοι οι Έλληνες συνδέονται καθημερινά μέσω smartphone, με μέσο χρόνο 131 λεπτά/μέρα . Οι νέοι 16–24 ετών ξεπερνούν κάθε ρεκόρ, φτάνοντας τα 168 λεπτά .



χρησιμοποιούν ήδη ChatGPT και άλλα αντίστοιχα εργαλεία. Οι γυναίκες (64%) προηγούνται των ανδρών (57%), ενώ την τάση οδηγούν οι ηλικίες έως 44 ετών. E-shopping σε άνθηση:8 στους 10 Έλληνες έκαναν τουλάχιστον μία online αγορά το τελευταίο εξάμηνο, με μέση δαπάνη 987 ευρώ . Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες:

– Ρούχα (41%)

– Παπούτσια (33%)

– Ηλεκτρονικά είδη (26%)

– Καλλυντικά (25%)

– Αεροπορικά εισιτήρια και ψυχαγωγία (22%)



Η είναι η πρώτη επιλογή ( ), ενώ η παραμένει ισχυρή ( ). Social media queens: Οι γυναίκες έχουν κυρίαρχη παρουσία στα social media, με ποσοστό 95% , ξεπερνώντας τους άντρες και ενισχύοντας συνεχώς την τάση.



Οι γυναίκες έχουν κυρίαρχη παρουσία στα social media, με ποσοστό , ξεπερνώντας τους άντρες και ενισχύοντας συνεχώς την τάση. Ψηφιακό χάσμα: Γυναίκες και ηλικίες 50+ εκφράζουν περισσότερες ανησυχίες για τις κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνολογίας, την ώρα που οι νέοι συνεχίζουν να «τρέχουν» τις ψηφιακές εξελίξεις.

Με άλλα λόγια, οι καταναλωτές απολαμβάνουν τα οφέλη, αλλά ζητούν μεγαλύτερη ασφάλεια, απλότητα και διαφάνεια. Το στοίχημα για τις επιχειρήσεις και την Πολιτεία είναι προφανές, θα πρέπει να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη και σιγουριά, σε μια κοινωνία που ζει πια με το βλέμμα στην οθόνη!

Αναλυτικά τα στοιχεία της έρευνας ΕΔΩ