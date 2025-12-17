Μια λύση σε ένα πρόβλημα που κρατά εγκλωβισμένους χιλιάδες δανειολήπτες εδώ και χρόνια προανήγγειλε η κυβέρνηση από το βήμα της Βουλής την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025. Τα στεγαστικά/δάνεια σε ελβετικό φράγκο θα μπορούν να μετατραπούν σε ευρώ, με σταθερό χαμηλό επιτόκιο και «κούρεμα» που – ανάλογα με το προφίλ – μπορεί να φτάνει έως 50%.

Το «κλειδί» είναι ότι η ρύθμιση θα «τρέχει» μέσα από τον εξωδικαστικό μηχανισμό και την πλατφόρμα του, ώστε η διαδικασία να είναι πιο τυποποιημένη και λιγότερο τρέχοντας ο ενδιαφερόμενος «πόρτα-πόρτα». Σίγουρα είναι εξειδικευμένος σύμβουλος θα κάνει πιο γρήγορα τη δουλειά

Γιατί καίει: ο συναλλαγματικός κίνδυνος που μεγάλωσε τα υπόλοιπα

Όσοι πήραν δάνειο σε ελβετικό φράγκο είδαν, με την πάροδο των ετών, τη διαφορά ισοτιμίας να λειτουργεί σαν «βρόχος». Σε αρκετές περιπτώσεις το υπόλοιπο δεν μειωνόταν όπως θα περίμεναν (ή ακόμη και φούσκωνε), παρότι οι δόσεις πληρώνονταν.

Αυτό ακριβώς περιγράφει στη HuffPost και τον Σύμβουλο Έκδοσης/αρθρογράφο Τέρενς Κουίκ, ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος, οικονομολόγος και διευθύνων σύμβουλος της Solomonk Consultants, εξηγώντας ότι η νέα παρέμβαση επιχειρεί να «σβήσει» τον συναλλαγματικό κίνδυνο με μετατροπή σε ευρώ.

Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το βασικό πακέτο περιλαμβάνει:

Μετατροπή του υπολοίπου σε ευρώ, ώστε να σταματήσει ο κίνδυνος της ισοτιμίας.

«Κούρεμα»/έκπτωση που κινείται σε κλίμακες από 15% έως 50%, ανάλογα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Σταθερό επιτόκιο (σε δημοσιεύματα αναφέρονται επίπεδα περίπου 2,30%–2,90%) για την εναπομείνασα διάρκεια.

Δυνατότητα επιμήκυνσης έως 5 χρόνια, όπου χρειάζεται, για να «κάτσει» η δόση.

Στη συνέντευξη στη HuffPost, ο κ. Χαραλαμπόπουλος περιγράφει ότι ο δανειολήπτης δεν θα χρειαστεί να κάνει «γύρες» σε υπηρεσίες, αλλά ότι η αίτηση θα περνά από την ειδική πλατφόρμα του εξωδικαστικού, με άντληση στοιχείων και δικαιολογητικά.

Χαρακτηριστικά λέει: «Όχι, δεν θα πάμε σε καμία τράπεζα… θα πάμε σε έναν ειδικό σύμβουλο». Και προσθέτει δύο πρακτικά σημεία-κλειδιά

Η υπόθεση μπορεί να περιπλέκεται με εγγυητές και στην πράξη υπάρχουν βήματα/χρόνοι (ο ίδιος αναφέρει ενδεικτικά 15–20 ημέρες για διαδικαστικά στάδια), άρα δεν είναι «μαγικό κουμπί», παρότι γίνεται εξ αποστάσεως.

Τι μένει να διευκρινιστεί

Παρότι ο «σκελετός» είναι σαφής, τα ουσιαστικά «φίλτρα» θα κριθούν στα ακριβή κριτήρια εφαρμογής. Η ίδια η δημόσια συζήτηση δείχνει ότι το εύρος του «κουρέματος» θα συνδέεται με εισόδημα/περιουσία, άρα δεν θα είναι ίδιο για όλους. Με άλλα λόγια, το αν κάποιος θα πάρει το μέγιστο όφελος ή θα μπει καν στο σχήμα, θα εξαρτηθεί από τις λεπτομέρειες που θα «κλειδώσουν» νομοθετικά και εφαρμοστικά.

