Η ποιότητα των υπηρεσιών Υγείας που απολαμβάνουμε συνδέεται – πέρα από τις υποδομές και τα νοσοκομεία – με δύο συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Η Ελλάδα «πονάει» και στις δύο: Γιατροί και νοσηλευτές λείπουν από τα δημόσια νοσοκομεία και υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις (βλέπε εφημερίες) όπου το πρόβλημα αποκαλύπτεται.

Στο ερώτημα: γιατί μεταναστεύουν Ελληνες γιατροί, όπως και άλλοι επιστήμονες, ή στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα και σε ειδικότητες που εκ των προτέρων γνωρίζουμε ότι τους φέρνουν πολύ χρήμα, με αποτέλεσμα άλλες κρίσιμες ειδικότητες να μένουν «γυμνές», το world data ranking που αποτυπώνει σε γραφήματα και βίντεο τα ευρήματα από data, μας δίνει μία πολύ-πολύ ενδιαφέρουσα απεικόνιση.

Τρία στοιχεία που μας εντυπωσιάζουν (αλλά θα δείτε περισσότερα)

Η Ελλάδα εμφανίζεται δίπλα-δίπλα με την Ιταλία με μέσο όρο μισθού για τον γιατρό στις 3,000 ευρώ Η Λιβύη(!) είναι μία χώρα που δεν περιμέναμε να δούμε ψηλοτερα, όμως εμφανίζει μισθό γιατρού στις 4,000 ευρώ κατά μέσο όρο Η Βραζιλία είναι επίσης ψηλότερα από την Ελλάδα, αν και το κόστος ζωής στη χώρα μας είναι υψηλότερο θεωρητικά

«Φακελάκι»: Οι εκτιμήσεις από το Gemini(AI) για το ύψος τηνς παραοικονομίας και τους γιατρούς

Αποφεύγοντας να γίνουμε αφοριστικοί γενικώς, δηλαδή για όλους τους γιατρούς, διατυπώσαμε στη μηχανή Τεχνητής Νοημοσύνης της Google (Gemini) το ακόλουθο ερώτημα: Πόσο επηρεάζει το λεγόμενο “φακελάκι” που λαμβάνουν πολλοί γιατροί στην Ελλάδα από ασθενείς για επεμβάσεις ή άλλους λόγους, το μέσο εισόδημα ενός γιατρού στη χώρα;

Παραθέτουμε την απάντηση αυτούσια:

«Το «φακελάκι» δεν επηρεάζει οριζόντια όλους τους γιατρούς. Το επιπλέον αυτό εισόδημα συγκεντρώνεται κυρίως σε:

Χειρουργικές ειδικότητες: Εκεί όπου η λίστα αναμονής και η κρισιμότητα της επέμβασης δημιουργούν πίεση στον ασθενή.

Υψηλόβαθμα στελέχη: Διευθυντές και Συντονιστές έχουν μεγαλύτερη «διαπραγματευτική ισχύ» σε σχέση με τους επιμελητές ή τους ειδικευόμενους.

Νοσοκομεία μεγάλων αστικών κέντρων: Εκεί όπου η ζήτηση είναι υπερβολική και ο έλεγχος δυσκολότερος.

Σύγκριση με τον Νόμιμο Μισθό

Για να καταλάβουμε την επίδραση, πρέπει να δούμε τις νόμιμες αποδοχές. Σύμφωνα με στοιχεία για το 2024-2025:

Ο βασικός μισθός ενός Επιμελητή Α’ στο ΕΣΥ κυμαίνεται περίπου στα €1.800, ενώ με εφημερίες και επιδόματα μπορεί να φτάσει τα €2.500 – €3.500 καθαρά.

Σε περιπτώσεις χειρουργικών επεμβάσεων, οι άτυπες πληρωμές μπορεί να κυμαίνονται από €200 έως και €3.000 ανά περιστατικό (ανάλογα με τη σοβαρότητα).

Για έναν γιατρό σε «δημοφιλή» ειδικότητα, το φακελάκι μπορεί να διπλασιάσει ή και να τριπλασιάσει το μηνιαίο του εισόδημα, καθιστώντας τον νόμιμο μισθό απλώς ένα κλάσμα των συνολικών του απολαβών.

