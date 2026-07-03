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H ΔΕΗ blue, σε συνεργασία με τη Visa, παγκόσμιο ηγέτη στις ψηφιακές πληρωμές, συνεχίζουν να προωθούν ενεργά τη βιώσιμη κινητικότητα, προσφέροντας σημαντικά προνόμια και κίνητρα στους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων για τις καλοκαιρινές τους διαδρομές.

Στο πλαίσιο του επιτυχημένου προγράμματος Re charge | Re ward, οι οδηγοί που επιλέγουν το δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ blue για τη φόρτιση του οχήματός τους και πληρώνουν αποκλειστικά με κάρτα Visa, λαμβάνουν επιστροφή έως και 18€ κάθε μήνα στο ψηφιακό τους πορτοφόλι (PPC blue wallet), μέσω της εφαρμογής PPC blue.

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Συγκεκριμένα, από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου, οι οδηγοί που φορτίζουν το όχημά τους στο δημόσια προσβάσιμο δίκτυο ΔΕΗ blue και συγκεντρώνουν 50kWh φόρτισης λαμβάνουν πίστωση 3€, ενώ για 80kWh φόρτισης η πίστωση ανέρχεται στα 6€. Αντίστοιχα, για 140kWh φόρτισης οι οδηγοί λαμβάνουν πίστωση 12€, ενώ συγκεντρώνοντας 200kWh φόρτισης, οι οδηγοί κερδίζουν τη μέγιστη επιβράβευση που ανέρχεται στα 18€.

Η πίστωση πραγματοποιείται αυτόματα στο ψηφιακό πορτοφόλι του χρήστη εντός επτά ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής και μπορεί να εξαργυρωθεί σε επόμενες φορτίσεις. Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν την επιβράβευσή τους ανά πάσα στιγμή μέσω της ενότητας Προφίλ/ Rewards της εφαρμογής PPC blue.

Σήμερα, το δίκτυο των δημόσια προσβάσιμων φορτιστών ΔΕΗ blue αποτελεί το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, αριθμώντας περισσότερες από 3.300 θέσεις φόρτισης, με πάνω από 600 θέσεις ταχυφόρτισης DC/HPDC σε 950 τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα. Η συνεχής ανάπτυξη του δικτύου επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ομίλου ΔΕΗ για την επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης μέσω σύγχρονων, αξιόπιστων και πράσινων υποδομών.

Μέσα από το PPC blue app, διαθέσιμο σε iOS και Android, τα μέλη μπορούν να εντοπίζουν γρήγορα και εύκολα τον κατάλληλο φορτιστή, να ελέγχουν τη διαθεσιμότητά του σε πραγματικό χρόνο ενώ μπόρούν να κάνουν κράτηση σε ταχυφορτιστές (DC / HPDC). Παράλληλα, μέσα από την ενότητα PPC blueTrips, οι οδηγοί μπορούν να οργανώνουν πιο εύκολα τις καλοκαιρινές διαδρομές τους, προγραμματίζοντας τις στάσεις και τον χρόνο φόρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Η ενέργεια Re charge | Re ward είναι διαθέσιμη για τα μέλη PPC blue έως και τις 31 Αυγούστου 2026.