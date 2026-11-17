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Επενδύσεις €2,6 δισ., αυξημένες κατά 34% σε ετήσια βάση, με το 87% να κατευθύνεται σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα διανομής

Προσθήκη 1,3 GW ισχύος ΑΠΕ και αποθήκευσης σε σχέση με το εννεάμηνο 2025, με την εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ στα 7,9 GW σε pro forma βάση

Αύξηση κατά 63% της παραγωγής από ΑΠΕ, σε 8,3 TWh, καλύπτοντας το 49% της συνολικής παραγωγής του Ομίλου

Μείωση κατά 25% της έντασης εκπομπών CO₂ από την ηλεκτροπαραγωγή σε 0,36 τόνους CO₂/MWh από 0,47 CO₂/MWh

Δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA στο 1,9x, με σημαντικό περιθώριο έναντι του ορίου 3,5x της χρηματοοικονομικής πολιτικής

Είσοδος σε Πολωνία και Ουγγαρία με 257 MW ΑΠΕ σε λειτουργία και χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη περίπου 2,2GW

Επιβεβαίωση του στόχου για προσαρμοσμένο EBITDA €2,4 δισ. το 2026

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη





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Βασικά γεγονότα του εννεαμήνου 2026

Στο εννεάμηνο 2026, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,8 δισ., αυξημένο κατά 9%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €0,5 δισ., αυξημένα κατά 35%. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την απόδοση του καθετοποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου και την αυξανόμενη συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων και των νέων επενδύσεων.

Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €2,6 δισ. στις 30.09.2026, ποσό αυξημένο κατά 34% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το 87% κατευθύνθηκε σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα διανομής, καθώς η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου επιταχύνθηκε στο γ΄ τρίμηνο και αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω στο δ΄ τρίμηνο.

Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,6 GW στο τέλος του εννεαμήνου 2026, αυξημένη κατά 1,3 GW σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 59% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2026, προστέθηκαν περίπου 450 MW ισχύος ΑΠΕ και αποθήκευσης, από τα οποία 326 MW μόνο στο γ΄ τρίμηνο. Οι προσθήκες περιλάμβαναν έργα αποθήκευσης στην Ελλάδα, φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία και λειτουργικά χαρτοφυλάκια ΑΠΕ στην Πολωνία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Στην Πολωνία, ο Όμιλος απέκτησε χαρτοφυλάκιο αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 175,4 MW, καθώς και έργα περίπου 1,2 GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, μαζί με τοπική ομάδα. Οι συναλλαγές δημιουργούν λειτουργική βάση και δυνατότητα οργανικής ανάπτυξης στη νέα αγορά.

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Η ανάπτυξη συνεχίστηκε μετά την περίοδο αναφοράς, με την προσθήκη συνολικής ισχύος 131,7 MW. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η απόκτηση φωτοβολταϊκών 81,9 MW στην Ουγγαρία η οποία συνοδεύτηκε από τοπική ομάδα και χαρτοφυλάκιο έργων περίπου 1 GW, ενώ στη Ρουμανία προστέθηκε έργο αποθήκευσης 49,8 MW.

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την προσθήκη των νέων φωτοβολταϊκών μετά την περίοδο αναφοράς, όσο και τις παραπάνω συμφωνίες, η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,9 GW το Νοέμβριο 2026 σε pro forma βάση.

Επιπλέον, έργα συνολικής ισχύος 7,4 GW βρίσκονται υπό κατασκευή, είναι έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία. Μαζί με την εγκατεστημένη ισχύ και τις υπογεγραμμένες συμφωνίες, το ώριμο χαρτοφυλάκιο καλύπτει ήδη περίπου το 81% του στόχου των 18,8 GW για το 2030.

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Οικονομικές επιδόσεις και χρηματοοικονομική θέση

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €1,8 δισ. από €1,7 δισ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν σε €0,5 δισ. από €0,4 δισ.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €4,2 δισ. στις 30.09.2026 και ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA σε 1,9x. Το επίπεδο αυτό παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από το όριο 3,5x της χρηματοοικονομικής πολιτικής και διατηρεί ουσιαστικό περιθώριο για την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου.

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Δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας με την AWS για Data Center στη Δυτική Μακεδονία

Τον Σεπτέμβριο 2026, η ΔΕΗ υπέγραψε δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την Amazon Web Services (AWS), το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη Data Center στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, αρχικής ισχύος τροφοδοσίας 300 MW. Με βάση το προβλεπόμενο σχήμα, η ΔΕΗ θα διαθέσει την έκταση, θα αναπτύξει τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές και θα προμηθεύει την εγκατάσταση με ενέργεια από ΑΠΕ μέσω μακροπρόθεσμων PPAs, ενώ η AWS, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, θα μισθώσει το Data Center για 15 έτη και θα εγκαταστήσει και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Το έργο έχει δυνατότητα επέκτασης έως το 1 GW, υπό την προϋπόθεση αμοιβαίας συμφωνίας, των συνθηκών της αγοράς και της σύναψης περαιτέρω οριστικών συμφωνιών. Οι δύο εταιρείες εργάζονται προς την οριστικοποίηση των συμφωνιών, παράλληλα με την ολοκλήρωση του ελέγχου δέουσας επιμέλειας, τη διασφάλιση της σύνδεσης με το δίκτυο και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων. Το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο.

Προοπτικές για το 2026

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Με βάση την επίδοση του εννεαμήνου, ο Όμιλος επιβεβαιώνει τους στόχους για το 2026 για προσαρμοσμένο EBITDA €2,4 δισ., προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας €0,7 δισ. και μέρισμα €0,80 ανά μετοχή.



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Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε:

«Η υλοποίηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2026–2030 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο εννεάμηνο, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 34% σε €2,6 δισ., με σαφή προτεραιότητα στις ΑΠΕ, την ευέλικτη παραγωγή και τα δίκτυα διανομής.

Η πρόοδος αποτυπώνεται ήδη στο χαρτοφυλάκιό μας. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουμε προσθέσει περίπου 0,6 GW έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης και αποκτήσαμε λειτουργική παρουσία στην Πολωνία και την Ουγγαρία. Οι τοπικές ομάδες και το σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη στις δύο αυτές αγορές δημιουργούν τη βάση για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας τα επόμενα χρόνια.

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Παράλληλα, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,8 δισ., και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €0,5 δισ. Με βάση την επίδοση του εννεαμήνου, επιβεβαιώνουμε τους στόχους μας για το 2026.

Με τον δείκτη Καθαρό Χρέος/EBITDA στο 1,9x, διαθέτουμε την οικονομική ευελιξία για να συνεχίσουμε την υλοποίηση του πλάνου μας. Στο τέταρτο τρίμηνο επικεντρωνόμαστε στην ολοκλήρωση των έργων και των συμφωνιών που έχουν ήδη δρομολογηθεί.»



Περαιτέρω ανάλυση ανά επιχειρηματική δραστηριότητα

Εμπορία

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή στο εννεάμηνο, με οριακή μείωση κατά 0,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κυρίως λόγω των ευνοϊκότερων καιρικών συνθηκών το τρίτο τρίμηνο του 2026. Στη Ρουμανία, η ζήτηση μειώθηκε κατά 2,4%, αντανακλώντας κυρίως τις ηπιότερες καιρικές συνθήκες και την ασθενέστερη οικονομική δραστηριότητα.

Στην Ελλάδα, το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στη λιανική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 50% (από 51% το εννεάμηνο του 2025). Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, το μερίδιο παρέμεινε σε 49% το Σεπτέμβριο του 2026 (αμετάβλητο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025). Ανά κατηγορία τάσης, το μερίδιο διαμορφώθηκε σε 10% στην Υψηλή Τάση (από 13%), σε 32% στη Μέση Τάση (από 34%) και σε 64% στη Χαμηλή Τάση (από 63%)[4].

Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 14% από 16% την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον λιανικής.

Παραγωγή

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,6 TWh και διαμορφώθηκε σε 16,9 TWh το εννεάμηνο του 2026, εκ των οποίων 2,0 TWh προήλθαν από τις διεθνείς δραστηριότητες.

Η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 63% σε 8,3 TWh, από 5,1 TWh και κάλυψε το 49% της συνολικής παραγωγής του Ομίλου, έναντι 33% το εννεάμηνο του 2025. Συγκεκριμένα, η παραγωγή των μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων αυξήθηκε κατά 102%, η αιολική παραγωγή κατά 13% και η παραγωγή από φωτοβολταϊκά κατά 54%. Η νέα ισχύς και οι καλές ανεμολογικές συνθήκες στην Ελλάδα στήριξαν την αύξηση, παρά τα χαμηλότερα επίπεδα ηλιοφάνειας σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Η υψηλότερη παραγωγή από ΑΠΕ περιόρισε τη χρήση των θερμικών μονάδων. Η παραγωγή από φυσικό αέριο μειώθηκε σε 4,7 TWh από 5,4 TWh και από πετρελαϊκές μονάδες σε 1,9 TWh από 2,9 TWh, κυρίως λόγω της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα. Η λιγνιτική παραγωγή διαμορφώθηκε σε 2,1 TWh.

Ως αποτέλεσμα της μεταβολής του ενεργειακού μείγματος, οι εκπομπές CO₂ από την ηλεκτροπαραγωγή μειώθηκαν κατά 17%, σε 6,0 εκατ. τόνους και η ένταση εκπομπών κατά 25%, σε 0,36 τόνους CO₂/MWh από 0,47 τόνους CO₂/MWh το εννεάμηνο του 2025.

Η θέση του Ομίλου στις αγορές παραγωγής παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή. Στην Ελλάδα, το μέσο μερίδιο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 30%, ενώ στη Ρουμανία το μέσο μερίδιο στην παραγωγή από ΑΠΕ διατηρήθηκε σε 21%.

Διανομή

Οι επενδύσεις στα δίκτυα διανομής Ελλάδας και Ρουμανίας ανήλθαν σε €0,9 δισ. στο εννεάμηνο, με προτεραιότητα την ανθεκτικότητα, την ψηφιοποίηση και την αύξηση της δυναμικότητας των δικτύων.

Στην Ελλάδα, ο δείκτης SAIDI διαμορφώθηκε σε 89 λεπτά από 82 λεπτά και ο SAIFI σε 1,33 φορές από 1,24 φορές, επηρεασμένοι από τις βλάβες στη Δυτική Ελλάδα λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων του α΄ τριμήνου. Στη Ρουμανία, ο SAIDI βελτιώθηκε σε 54 λεπτά από 56 λεπτά και ο SAIFI σε 1,42 φορές από 1,45 φορές.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η πρόοδος στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών. Η διείσδυσή τους αυξήθηκε σε 27% στην Ελλάδα (από 18%) και σε 65% στη Ρουμανία (από 60%), ενισχύοντας τις ψηφιακές δυνατότητες των δικτύων και τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισής τους.

Τηλεπικοινωνίες

Το αποτύπωμα του δικτύου FTTH της ΔΕΗ FiberGrid αυξήθηκε κατά περίπου 60% σε ετήσια βάση, σε 2,3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Περισσότερα από 1,5 εκατ. είναι ήδη έτοιμα για παροχή υπηρεσίας, ενώ ο στόχος παραμένει η κάλυψη άνω των 3,8 εκατ. έως το τέλος του 2028.

Σε συνέχεια του μη δεσμευτικού πλαισίου βασικών όρων που υπεγράφη τον Ιούνιο, η ΔΕΗ και η Vodafone Ελλάδας συνεχίζουν τις εργασίες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας σχετικά με τον συνδυασμό των δραστηριοτήτων των ΔΕΗ FiberGrid και Fiber2All.

Ηλεκτροκίνηση

Η ΔΕΗ επεκτείνει συνεχώς το μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο φόρτισης στην Ελλάδα και διευρύνει την παρουσία της στη Ρουμανία. Στο τέλος του εννεαμήνου 2026, το δίκτυο στις δύο χώρες αριθμούσε 4.967 σημεία φόρτισης, καταγράφοντας αύξηση 32% σε ετήσια βάση.

Σχετικά με τον Όμιλο ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος Όμιλος ολοκληρωμένων υπηρεσιών ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και παρουσία στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κροατία την Πολωνία και την Ουγγαρία.

Το παραγωγικό δυναμικό της ΔΕΗ ανέρχεται σε 12,9 GW, με θερμικούς, υδροηλεκτρικούς σταθμούς και εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με συνολική ετήσια παραγωγή ενέργειας περίπου 23TWh, ενώ η συνολική Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση στα δίκτυα διανομής της στο τέλος του 2025 ανερχόταν σε €5,7 δισ.

Ο Όμιλος ΔΕΗ αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, εξυπηρετώντας 8,6 εκατ. πελάτες στους οποίους παρέχει περίπου 31TWh ηλεκτρικής ενέργειας και μία ευρεία σειρά ενεργειακών προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας ενέργειας.

Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και είναι εισηγμένη στο Euronext Athens από το 2001.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών EBITDA, των κερδών, των δαπανών και άλλων οικονομικών μέτρων που αφορούν σε μελλοντικές περιόδους, βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και παραδοχές σχετικά με μελλοντικά γεγονότα. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που αναφέρονται σε μελλοντικές περιόδους βασίζονται σε τρέχουσες εύλογες και καλόπιστες παραδοχές. Δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω χρηματοοικονομικοί δείκτες θα επιτευχθούν.

Αυτές οι δηλώσεις που αφορούν μελλοντικά γεγονότα υπόκεινται, μεταξύ άλλων, i) στους επιχειρηματικούς, οικονομικούς και ανταγωνιστικούς κινδύνους, ii) στις μακροοικονομικές συνθήκες, iii) στη διακύμανση του ευρώ έναντι των συναλλαγματικών ισοτιμιών του δολαρίου ΗΠΑ και του LEU Ρουμανίας, iv) στις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και στην τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών CO 2 , v) στις αλλαγές του τοπίου της αγοράς και του νομικού, κανονιστικού, φορολογικού και δημοσιονομικού τοπίου, vi) στην εξέλιξη του επισφαλούς χρέους, και vii) άλλες αβεβαιότητες και απρόβλεπτες καταστάσεις, οι οποίες σχετίζονται με παράγοντες που η ΔΕΗ δεν είναι σε θέση να ελέγξει ή να εκτιμήσει με ακρίβεια, και οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική διαφοροποίηση των πραγματικών γεγονότων ή των αποτελεσμάτων από εκείνα που εκφράζονται στην ανακοίνωση. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να βασίζεστε υπέρ του δέοντος σε αυτές τις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικά γεγονότα, οι οποίες αφορούν μόνον την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΔΕΗ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να δημοσιοποιήσει τυχόν αναθεωρήσεις αυτών των δηλώσεων ώστε να αντικατοπτρίζουν γεγονότα ή περιστάσεις μετά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Συνοπτική)





Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Συνοπτική)

Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών (Συνοπτική)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: Προσαρμοσμένο EBITDA χωρίς ειδικές προσαρμογές, Λειτουργικές δαπάνες προ αποσβέσεων και απομειώσεων χωρίς ειδικές προσαρμογές, Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη / (ζημίες) χωρίς ειδικές προσαρμογές και Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από δικαιώματα μειοψηφίας χωρίς ειδικές προσαρμογές. Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια των ετήσιων ή ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την επίδραση και τα κόστη που προκύπτουν από γεγονότα τα οποία συνέβησαν κατά την εκάστοτε περίοδο αναφοράς και τα οποία δεν έχουν επηρεάσει τα ποσά των προηγούμενων περιόδων.

EBITDA (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους)

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο κύκλου εργασιών μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.

Λειτουργικές δαπάνες προ αποσβέσεων και απομειώσεων χωρίς ειδικές προσαρμογές

Ο δείκτης αυτός προκύπτει αν από τη γραμμή «Λειτουργικές δαπάνες προ αποσβέσεων και απομειώσεων» του πίνακα του EBITDA όπως παρουσιάζεται ανωτέρω, αφαιρεθούν οι ειδικές προσαρμογές που αναφέρονται στη σημείωση του Προσαρμοσμένου EBITDA κατωτέρω. Ο δείκτης παρουσιάζεται στον Πίνακα Β.

Προσαρμοσμένο EBITDA (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους)

Το Προσαρμοσμένο EBITDΑ εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των ειδικών προσαρμογών. Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2025, οι ειδικές προσαρμογές που επηρέασαν το Προσαρμοσμένο EBITDA είναι οι ακόλουθες: α) πρόβλεψη για αποζημίωση κινήτρου αποχώρησης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού ύψους €28 εκατ. για τον Όμιλο (αρνητική επίπτωση) και β) αποτίμηση συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας ύψους €58 εκατ. για τον Όμιλο (θετική επίπτωση). Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2026, η ειδική προσαρμογή που επηρέασε το Προσαρμοσμένο EBITDA είναι η αποτίμηση συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας ύψους €47 εκατ. για τον Όμιλο (θετική επίπτωση). Ο υπολογισμός του Προσαρμοσμένου EBITDA παρουσιάζεται στον Πίνακα Γ.

Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη/(ζημίες)

Ο δείκτης αυτός εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των ειδικών προσαρμογών και του υπολογισμένου φόρου επί αυτών. Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2025 και 30η Σεπτεμβρίου 2026, έχουν επιπρόσθετα εξαιρεθεί οι απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων, οι αποσβέσεις από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων, οι συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης δανείων, το κέρδος από εξαγορά θυγατρικών καθώς και ο φόρος επί αυτών. Επίσης, για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2025 έχουν επιπρόσθετα εξαιρεθεί το κέρδος από επανεκτίμηση συμμετοχής σε συγγενείς καθώς και ο φόρος επί αυτών. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα Δ.

Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από δικαιώματα μειοψηφίας

Τα Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από δικαιώματα μειοψηφίας εξυπηρετούν στην καλύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των δικαιωμάτων μειοψηφίας, και των δικαιωμάτων μειοψηφίας επί των ειδικών προσαρμογών. Οι ειδικές προσαρμογές που επηρέασαν τα Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από δικαιώματα μειοψηφίας για τον Όμιλο για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2025 και την 30η Σεπτεμβρίου 2026 ήταν τα κέρδη από αποτίμηση συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2025 είχε επιπρόσθετη επίδραση η πρόβλεψη για αποζημίωση κινήτρου αποχώρησης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα Ε.

Καθαρός δανεισμός

Ο Καθαρός δανεισμός είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο Καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, αφαιρώντας από το σύνολο τα χρηματικά διαθέσιμα, τις δεσμευμένες καταθέσεις που αφορούν σε δανειακές συμβάσεις και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων και προσθέτοντας το αναπόσβεστο μέρος των εξόδων σύναψης δανείων και προσαρμογών ΔΠΧΑ 9. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον πίνακα ΣΤ.