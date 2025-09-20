Από την 1η Οκτωβρίου 2025 ξεκινά η δεύτερη φάση του νέου καθεστώτος μηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ. Χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία και έχουν έναρξη δραστηριότητας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 μπορούν πλέον να υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ κάθε μήνα αντί για κάθε τρίμηνο.

Η ένταξη σε αυτή τη φάση είναι προαιρετική, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να δοκιμάσουν το νέο σύστημα. Η μετάβαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας myAADE, ενώ η επιλογή ισχύει για τουλάχιστον ένα έτος. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να αποκτήσει πιο άμεση εικόνα για τις εισροές και εκροές των επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη φοροδιαφυγή και βελτιώνοντας την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ.

Η πρώτη φάση του μέτρου εφαρμόστηκε την 1η Ιουλίου 2025, με περίπου 92.500 επιχειρήσεις που είχαν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους από τον Ιανουάριο του 2024 και μετά. Τώρα, ο κύκλος μεγαλώνει, με την προσθήκη επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η μετάβαση στο μηνιαίο καθεστώς αναμένεται να λειτουργήσει ως «φρένο» στις καθυστερήσεις απόδοσης φόρων, ενώ δίνει και τη δυνατότητα ταχύτερων επιστροφών ΦΠΑ σε όσους τις δικαιούνται. Η σταδιακή εφαρμογή θεωρείται «ασφαλής μετάβαση» μέχρι να καταστεί υποχρεωτική για όλους.

Με απλά λόγια, οι επαγγελματίες που θα μπουν από τώρα στο νέο καθεστώς θα πρέπει να είναι πιο συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, αλλά ταυτόχρονα θα έχουν και μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές τους με την εφορία.