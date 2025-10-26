Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) προσφέρει ένα νέο, δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού, ειδικά σχεδιασμένο για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα διαρκεί μόλις 4 ώρες, πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά και δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενισχύσουν ουσιαστικά τις γνώσεις τους στη χρηματοδότηση, τη διαχείριση, τον προγραμματισμό και το οικονομικό περιβάλλον.

Δείτε την αίτηση συμμετοχής εδώ: Αίτηση Συμμετοχής Προγράμματος

Αναπτύσσεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες και βασίζεται στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, που στοχεύει στην ενδυνάμωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Στο τέλος κάθε ενότητας, οι συμμετέχοντες απαντούν σε ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, ενώ με την ολοκλήρωση λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Σημαντικό είναι ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις — νεοσύστατες ή υφιστάμενες — οι οποίες στην Ελλάδα αποτελούν το 95% του επιχειρηματικού ιστού.

Πρόκειται για μια πρακτική και άμεσα εφαρμόσιμη πρωτοβουλία, σε μια περίοδο που πολλές επιχειρήσεις χρειάζονται όχι απλώς χρηματοδότηση αλλά και γνώσεις για να τη διαχειριστούν σωστά. Η χρηματοοικονομική παιδεία δεν είναι πλέον πολυτέλεια· είναι εργαλείο επιβίωσης και ανάπτυξης.