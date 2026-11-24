Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Διάφοροι δήμοι και δασικές υπηρεσίες της Αττικής προσφέρουν δωρεάν καυσόξυλα στους πολίτες για τη θέρμανση των κατοικιών τους, στοχεύοντας στην οικονομική ελάφρυνση των ευάλωτων νοικοκυριών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν ποσότητες που κυμαίνονται από δύο έως τρία κυβικά μέτρα, ανάλογα με την περιοχή και τα διαθέσιμα αποθέματα από εργασίες συντήρησης του πρασίνου.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν εγκαίρως τις απαραίτητες αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατοικία ή την κοινωνική τους κατάσταση.

Η διαδικασία μεταφοράς και τεμαχισμού της ξυλείας πραγματοποιείται κατά κανόνα με ευθύνη των ίδιων των πολιτών, ενώ οι προθεσμίες υποβολής των αιτημάτων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των περιοχών.

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Τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν δωρεάν καυσόξυλα για τη θέρμανση της κατοικίας τους έχουν κάτοικοι αρκετών περιοχών της Αττικής, μέσα από προγράμματα δήμων και δασικών υπηρεσιών.ωΣε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος θέρμανσης επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, οι συγκεκριμένες δράσεις προσφέρουν οικονομική ελάφρυνση, ιδιαίτερα στα ευάλωτα νοικοκυριά.

Ανάλογα με την περιοχή, οι δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν από 2 έως 3 χωρικά κυβικά μέτρα καυσόξυλων, με διαφορετικές προϋποθέσεις και διαδικασίες.

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Δήμος Διονύσου: Έως 3 κυβικά μέτρα ανά οικογένεια

Οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Διονύσου μπορούν να συλλέξουν δωρεάν έως 3 χωρικά κυβικά μέτρα ξυλείας, με προτεραιότητα στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η δυνατότητα αφορά ξερά ή πεσμένα δέντρα και υπολείμματα καθαρισμών πυροπροστασίας, με συγκεκριμένους περιορισμούς.

Για υλοτομία και συλλογή υπό την επίβλεψη δασικών υπαλλήλων απαιτείται αίτηση στο Δασαρχείο Πεντέλης έως τις 15 Μαρτίου 2027, μαζί με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Η σχετική διάταξη ισχύει έως τις 31 Μαρτίου 2027. (Πληροφορίες: 210 6135010).

Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»: Δωρεάν ξυλεία έως 2 κυβικά μέτρα

Δωρεάν καυσόξυλα διατίθενται και από το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», προερχόμενα από εργασίες συντήρησης και διαχείρισης του πρασίνου. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει έως 2 κυβικά μέτρα ανά αίτηση.

Η παραλαβή γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00–13:00, ενώ η φόρτωση και η μεταφορά πραγματοποιούνται με ευθύνη του δικαιούχου. (Αιτήσεις: [email protected] Πληροφορίες: 210 2323163).

Κηφισιά: Προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά

Ο Δήμος Κηφισιάς διαθέτει δωρεάν ξυλεία που συγκεντρώνεται από εργασίες της Υπηρεσίας Πρασίνου. Η δράση απευθύνεται αποκλειστικά στους ωφελούμενους των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει από τις 2 Νοεμβρίου και υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, στις Αδάμες. (Πληροφορίες: 210 8003421).

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Λαυρεωτική και Σαρωνικός: Προθεσμία έως 30 Νοεμβρίου

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην προθεσμία για τους κατοίκους των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού. Οι αιτήσεις για δωρεάν καυσόξυλα ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να λάβει έως 2 χωρικά κυβικά μέτρα. Δικαιούχοι είναι συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά, άνεργοι, άτομα με αναπηρία, ευάλωτοι οφειλέτες, οικογένειες με παιδιά που σπουδάζουν και πυρόπληκτοι. (Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Δασαρχείο Λαυρίου ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]).

Αχαρνές: Καυσόξυλα από την Πάρνηθα

Δυνατότητα δωρεάν προμήθειας ξυλείας έχουν και οι κάτοικοι των Αχαρνών, μέσω προγράμματος του Δασαρχείου Πάρνηθας.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν την 1η Νοεμβρίου. Η ξυλεία παραδίδεται ατεμάχιστη και οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τον τεμαχισμό και τη μεταφορά της με δικά τους μέσα. (Πληροφορίες: 210 2434061 και 210 2434063).

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Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανά πρόγραμμα. Ειδικά για τη Λαυρεωτική και τον Σαρωνικό απαιτούνται ταυτότητα, εκκαθαριστικό Εφορίας και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, μπορεί να ζητηθούν επιπλέον πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, ανεργίας, αναπηρίας, σπουδών ή πυρόπληκτου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να επικοινωνούν εγκαίρως με τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς οι ποσότητες είναι περιορισμένες και οι προθεσμίες διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.

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