Ως επανεκκίνηση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, με στόχο την επίλυση των εκκρεμοτήτων που άφησε η συμφωνία του Ιουλίου για τους δασμούς, μπορεί να χαρακτηριστεί η σημερινή υψηλού επιπέδου συνάντηση του επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μαρός Σέφτσοβιτς, με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, στις Βρυξέλλες.

«Οι εμπορικές συνομιλίες προχωρούν, αλλά απομένει ακόμη πολλή δουλειά, ιδιαίτερα στο θέμα του χάλυβα», δήλωσε ο Σέφτσοβιτς, ο οποίος συναντά σήμερα τόσο τους υπουργούς Εμπορίου της ΕΕ όσο και τους Αμερικανούς ομολόγους του, Λάτνικ και Τζέιμισον Γκριρ. Στην ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνονται επίσης τα ζητήματα των κρίσιμων και πρώτων υλών.

Οι Βρυξέλλες είχαν καταλήξει τον Ιούλιο σε μια προσωρινή συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Σκωτία, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή δασμών 50% στις ευρωπαϊκές εισαγωγές. Η λύση που συμφωνήθηκε ήταν ένας βασικός δασμός 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα. Η συμφωνία όμως δεν έχει ακόμη επικυρωθεί πλήρως απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2026.

Η αμερικανική πλευρά έχει εκφράσει δυσφορία για τον αργό ρυθμό υλοποίησης της συμφωνίας, με τον Σέφτσοβιτς όμως να υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει ήδη ανταποκριθεί ουσιαστικά στις διατλαντικές δεσμεύσεις της:

με ενεργειακές αγορές ύψους 200 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ το 2025,

με αύξηση του μεριδίου του αμερικανικού LNG στις ευρωπαϊκές εισαγωγές από 45% σε 60%,

και με επενδύσεις άνω των 154 δισ. ευρώ στην αμερικανική οικονομία από τις αρχές του έτους.

Pleasure hosting Secretary @howardlutnick and Ambassador @jamiesongreer.



Glad to show the EU delivering on 🇪🇺🇺🇸 Joint Statement commitments:

👉$200B in EU energy purchases this year

👉US share of EU LNG imports up from 45% to 60%

👉€154B in EU investment in the US since Jan. pic.twitter.com/GefOYlP7ap



Οι ΗΠΑ αναμένεται επίσης να θέσουν στο τραπέζι το ζήτημα της μεταχείρισης των αμερικανικών εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώντας ότι το κανονιστικό πλαίσιο γίνεται όλο και πιο περιοριστικό γι’ αυτές. Παρά τις πιέσεις, η ΕΕ δεν δείχνει διάθεση υποχώρησης και συνεχίζει να θεσπίζει και εφαρμόζει τη νέα ψηφιακή νομοθεσία νομοσχέδια που η κυβέρνηση Τραμπ είχε δημόσια καταδικάσει. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Βρυξέλλες άνοιξαν αντιμονοπωλιακές έρευνες κατά της Amazon και της Microsoft και επέβαλαν πρόστιμο 2,95 δισ. ευρώ στη Google για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στον τομέα της διαφημιστικής τεχνολογίας — κινήσεις που δεν έμειναν απαρατήρητες στην Ουάσινγκτον.

Την ίδια στιγμή, αναλυτές στην ΕΕ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να συνδέσει τις εμπορικές συνομιλίες με το ουκρανικό ζήτημα, αξιοποιώντας τις ειρηνευτικές διεργασίες ως μοχλό πίεσης για παραχωρήσεις από τις Βρυξέλλες, κάτι που προσδίδει σαφή γεωπολιτικό χαρακτήρα στη σημερινή συνάντηση.

Παράλληλα, ΕΕ και ΗΠΑ εξετάζουν τρόπους καλύτερης ευθυγράμμισης των πολιτικών τους για τον χάλυβα, με στόχο την προστασία των εγχώριων βιομηχανιών έναντι της φθηνότερης κινεζικής παραγωγής. Οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι τα αντιντάμπινγκ μέτρα που ανακοίνωσαν τον Οκτώβριο — σε ισοδύναμο επίπεδο με αυτά της αμερικανικής πλευράς μπορούν να διευκολύνουν τη μείωση των αμερικανικών δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα χάλυβα.

